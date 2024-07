Descolonització, unitat, DUI

Lluny de la recança i més lluny de qualsevol espurna de por, o ens reorganitzem urgentment per reconstruïr la unitat en benefici d’una DUI o la llengua esdevindrà residual, el poder judicial atenallarà com més va, més curtes les esperances de qualsevol manifestació en favor de la secessió i els anhels d’un futur amb garanties netament democràtiques s’esvaïran fins a esdevenir una nova realitat social i política.

Liquidada ERC després d’investir Illa com a President, previsiblement, l’estratègia passa per la unitat social i política del separatisme. Això, o la mort de la nació a base de la pèrdua progressiva de drets i la implementació de polítiques repressives i estratègies de submissió per part de l’estat.

La lliçó del Procés és que la voluntat de l’estat espanyol per erosionar qualsevol dissidència separatista netament democràtica i pacífica mai s’aturarà, la qual cosa no pot significar mai l’abadonament d’aquesta via com l’única que ens farà lliures.

Nosaltres no som ells, en cap àmbit. Som una nació mil·lenària. Tenim tot el dret a alliberar-nos del règim i sistema de l’estat espanyol. Exercim-lo cada dia, normalitzem el combat pacífic a tothora i a tot arreu. Recordeu les paraules del President Macià, el fundador del partit del qual formo part: ‘Totes les causes justes del món tenen els seus defensors. En canvi, Catalunya només ens té a nosaltres’.

Què ens cal? Des del meu punt de vista, descolonitzar-nos com a cura col·lectiva. Sense coneixèr-nos, sense xarxes, sense la promoció d’una mobilització cultural i política única, permanent i exclusivament separatista que ens aprope a totes les persones disposades a anar fins el final amb l’objectiu d’avançar cap a l’empoderament, no avançarem mai. La descolonització és un gest íntim, personal, però necessari per a anar més enllà amb seguretat. Cal crear xarxes i complicitats madures i robustes, cal exercir la llibertat, individual i col·lectivament, i ser conscients que és urgent avançar sempre. Aquest era l’objectiu d’en Xirinacs els darrers anys de la seua vida.

Un únic objectiu: la DUI, la separació total de l’estat espanyol. Sense por. Sense témer. Essent conscients que el camí no és senzill i que l’enemic mai permetrà la DUI, la qual caldrà defensar decididament arribada l’hora feliç. Arribada l’hora: somriures i braços units. Ho aconseguirem segur, només mos cal la voluntat.

Des dels 12 anys anhelo la llibertat de la nació. En compro 44 i no importa el meu passat com a militant independentista, des dels 17 anys. No m’interessa gens. És hora de pensar en clau de futur. Hem esdevingut l’avantguarda europea en matèria de defensa dels drets civils i polítics gràcies principalment a polítics valents i honestos com el President Puigdemont.

Actitud i determinació. Qui dubta que vencerem?