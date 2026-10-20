Del PSC a Salvador Illa

Del PSC a Salvador IllaDeixa un comentari
La història del PSC no s’entén de veres si es reduïx a una successió de secretaris generals, resultats electorals i pactes de govern. S’ha de mirar com la història d’una mutació més fonda en la manera d’entendre Catalunya.
El partit que naix de la Transició volia ajuntar allò que el franquisme havia procurat separar durant quaranta anys: classe obrera i cultura catalana, immigració i país, socialisme i drets nacionals, llengua i ascens social, Barcelona industrial i Catalunya històrica.
Mig segle després, el PSC de Salvador Illa continua definint-se com a catalanista i federalista i manté polítiques de promoció del català. Però el centre de gravetat s’ha mogut. Hui la seua funció principal ja no és transformar Espanya des de Catalunya, sinó governar Catalunya dins d’Espanya, assegurar l’estabilitat de l’encaix constitucional i representar una societat descrita cada volta més des de la pluralitat identitària i lingüística i menys des de la construcció nacional.
Per vore la magnitud del canvi cal tornar al començament. El PSC-Congrés de 1976 no era simplement una socialdemocràcia catalana. Defenia un marxisme no dogmàtic, l’autogestió i, explícitament, el dret d’autodeterminació de Catalunya dins d’una perspectiva federal de l’Estat.
Açò no convertia el PSC en independentista. El que mostra és una cosa més significativa: el socialisme català d’aquells anys no considerava incompatible pertànyer a l’esquerra espanyola i reconéixer Catalunya com un subjecte nacional amb drets polítics propis.
No és casualitat que el segon congrés del PSC, celebrat en 1980, portara per lema ‘El projecte nacional dels treballadors’. La fórmula concentra una cultura política sencera.
No es tractava només que els treballadors participaren en Catalunya. Es tractava que foren protagonistes del projecte nacional català. El socialisme aspirava a disputar a la burgesia catalanista la representació del país i a demostrar que Catalunya també es podia bastir des de Santa Coloma, Cornellà, l’Hospitalet, Sabadell, Terrassa, Badalona o els barris industrials de Tarragona.
És ací on Ramon Fernández Jurado adquirix una força simbòlica enorme. Nascut a Almeria en 1914, arribà a Barcelona amb quatre anys. Era ebenista, sindicalista, militant primer de la CNT i després de la UGT, home del Bloc Obrer i Camperol i del POUM, combatent republicà, presoner del franquisme, condemnat a trenta anys, exiliat i finalment militant del PSC-Congrés i del PSC unitari.
Però hi ha un detall que explica més sobre aquella Catalunya política que moltes declaracions congressuals. Fernández Jurado estudià català durant anys, obtingué el títol oficial de professor de català per la Universitat Autònoma de Barcelona i ensenyà la llengua, entre altres llocs, a funcionaris de l’Ajuntament de l’Hospitalet i a centres de Barcelona i Bellvitge.
Fernández Jurado representa una idea que després anirà perdent centralitat: un treballador nascut a Andalusia no havia de triar entre la seua procedència i Catalunya. Podia arribar a fer de la llengua catalana una causa pròpia.
La integració no consistia a dir-li que no havia de canviar res perquè Catalunya ja era la simple suma de totes les identitats existents. Consistia a incorporar-lo plenament a una cultura pública catalana sense demanar-li que renegara d’on venia.
Víctor Alba ajuda a entendre d’on venia eixe món. Pere Pagès i Elias, conegut com Víctor Alba, havia militat al BOC i al POUM, patí la persecució estalinista contra el poumisme, la presó franquista i l’exili, treballà amb Albert Camus i deixà una obra enorme sobre el moviment obrer, el comunisme i Catalunya.
No s’ha de presentar com a fundador del PSC, perquè no ho fou. La seua importància és una altra. Pertany a la genealogia intel·lectual i moral del socialisme català antiestalinista que també alimenta personatges com Fernández Jurado, Enric Adroher o Manuel Alberich.
També és ací on Rosa Sensat s’ha de posar amb trellat. Rosa Sensat i Vilà no té una relació orgànica amb el PSC i havia mort abans que existira el partit. Però la tradició pedagògica que porta el seu nom és imprescindible per entendre l’ecosistema cultural on germina una part del socialisme català.
L’Escola de Mestres Rosa Sensat, fundada en 1965, es plantejà explícitament recuperar la llengua i la cultura catalanes dins d’una escola democràtica, en un moment en què defensar eixes coses significava plantar cara a la legalitat franquista.
La figura que unix directament esta tradició amb el PSC és Marta Mata. Participà en Rosa Sensat, impulsà ‘Perspectiva Escolar’, preparà les declaracions per una nova escola pública, s’afilià a Convergència Socialista en 1976 i després al PSC. Fou diputada per Tarragona al Parlament i treballà durant dècades entre pedagogia i política.
Juntament amb el socialista Pepe González participà directament en l’elaboració de la Llei de normalització lingüística de 1983. Açò importa molt quan es compara aquell PSC amb el debat lingüístic posterior.
L’any 1983 el català no era vist pels socialistes com una mania nacionalista ni com una concessió a una determinada identitat. Era una política d’igualtat. Santa Coloma de Gramenet, de majoria castellanoparlant, es convertí precisament en un dels primers laboratoris de la immersió.
Aquella esquerra podia reconéixer perfectament els drets personals dels castellanoparlants i, al mateix temps, considerar que existia una llengua minoritzada que necessitava una política activa de normalització. Igualtat jurídica entre ciutadans no significava fingir que català i castellà arribaven a la democràcia en les mateixes condicions.
El PSC del primer període és, per tant, difícil de separar del redreçament nacional posterior al franquisme. Joan Reventós, Raimon Obiols, Narcís Serra, Isidre Molas, Marta Mata, Pasqual Maragall i tota una generació entenen que el socialisme no pot limitar-se a administrar Catalunya. Ha de participar en la reconstrucció nacional.
El partit resultant de la fusió de 1978 incorpora, tanmateix, una contradicció des del primer dia. S’unixen el PSC-Congrés, el PSC-Reagrupament i la Federació Catalana del PSOE. Naix una organització formalment catalana però vinculada de manera estructural al gran partit socialista espanyol.
Durant molts anys aquella contradicció pareix productiva. El PSOE necessita els socialistes catalans per governar Espanya i el PSC necessita el poder estatal socialista per transformar Catalunya. Narcís Serra passa de l’alcaldia de Barcelona al Govern espanyol.
Barcelona 92 és la culminació d’aquella esperança. Pasqual Maragall aconseguix una operació que necessita simultàniament l’Ajuntament socialista, la Generalitat de Jordi Pujol, el Govern espanyol de Felipe González, l’Estat, el COE i el COI.
La ciutat es transforma, Barcelona adquirix una projecció mundial descomunal i Catalunya es mostra internacionalment sense necessitat de disposar d’un estat propi. Però Maragall no concep els Jocs com una simple operació d’espanyolització de Barcelona.
La senyera, ‘Els Segadors’ i el català obtenen presència institucional dins de les cerimònies olímpiques. L’independentisme considera insuficient aquella fórmula. Maragall, en canvi, hi veu quasi una demostració pràctica de la seua tesi: Catalunya pot reforçar-se mitjançant la cooperació amb Espanya sense dissoldre’s dins d’Espanya.
Eixe és el maragallisme de veres. No una tercera via aigualida, sinó un projecte nacional alternatiu tant al pujolisme com a l’independentisme.
Maragall vol una Catalunya amb molta més capacitat política, inserida en una Espanya plurinacional transformada i en una Europa on les fronteres estatals perden rigidesa. D’ací l’Euroregió, la reforma del Senat, l’aposta metropolitana, el nou Estatut i la insistència a pensar territorialment Espanya d’una altra manera.
Quan arriba a la Generalitat en 2003 ho fa precisament amb ERC i ICV. El tripartit és molt més que un pacte aritmètic. És l’intent de demostrar que l’esquerra catalana pot substituir el pujolisme sense renunciar al catalanisme.
ERC, aleshores, no és per al PSC l’enemic sistèmic que després representarà durant el procés. És un soci amb qui compartix una part del diagnòstic nacional encara que no compartisca la independència.
L’Estatut és la gran prova. I és també el començament de la trencadissa. El projecte passa pel Parlament català, per les Corts espanyoles, pel referèndum i finalment pel Tribunal Constitucional.
Les retallades i la sentència de 2010 deixen una pregunta que el PSC mai no acabarà de contestar amb la mateixa força d’abans: si el federalisme consistix a transformar l’Estat, què passa quan l’Estat no vol transformar-se prou?
ERC va traient una conclusió. Una part del catalanisme socialista també. El nucli dirigent del PSC en trau una altra.
Per a ERC i després per a una part creixent del país, el problema és que Espanya no admet una reforma suficient. Per al PSC, cada vegada més, el problema és que insistir en la qüestió nacional acaba posant en risc la cohesió i la governabilitat.
Montilla és la frontissa. No és correcte presentar-lo com un anticatalanista. Defén l’Estatut, participa en la manifestació posterior a la sentència i presidix un Govern amb ERC i ICV.
Però el seu llenguatge ja no és el de Maragall. La nació deixa progressivament de ser el centre de la proposta socialista i ho són més la gestió, les infraestructures, els serveis públics i la cohesió. És una variació menuda vista des de 2006 i enorme vista des de 2026.
Després de 2010, el canvi s’accelera. El creixement independentista obliga cada partit a definir què considera prioritari. El PSC defensa una consulta acordada durant alguns moments del debat, però rebutja la unilateralitat i finalment es va allunyant també del dret a decidir tal com l’entén el sobiranisme.
Al mateix temps, una part important del seu sector catalanista se’n va o queda arraconada. Ernest Maragall, Joan Ignasi Elena, Marina Geli, Toni Comín i altres figures abandonen el partit o acaben en altres espais polítics. La pèrdua no és només de noms. És de cultura interna.
En 2017 la metamorfosi entra en una altra fase. L’1 d’Octubre, la declaració d’independència i l’article 155 trenquen bona part dels ponts.
Miquel Iceta intenta inicialment oposar-se tant a la DUI com al 155, però el PSOE acaba avalant la intervenció de l’autonomia i el PSC queda situat dins del bloc constitucional. Hi ha dissidències i dimissions internes. Però electoralment el partit comença a ocupar un lloc nou.
És en este moment quan Societat Civil Catalana esdevé especialment significativa. Les mobilitzacions unionistes d’octubre de 2017 fan visible una Catalunya que existia però que fins aleshores no s’havia mobilitzat amb aquella força.
PP, Ciudadanos i dirigents socialistes compartixen carrer i escenaris en defensa de la unitat constitucional. La participació de Josep Borrell en aquell espai té una càrrega simbòlica enorme.
No és correcte deduir d’això que el PSC adopte íntegrament el programa de Societat Civil Catalana. De fet, SCC continuarà criticant posteriorment els socialistes per no anar prou lluny en matèria lingüística o identitària.
Però el 2017 revela al PSC una realitat electoral immensament valuosa: existix una Catalunya de centenars de milers de votants d’esquerres o de centre que rebutgen frontalment la independència i que, quan perceben amenaçada la seua vinculació amb Espanya, poden deixar de votar socialista i votar Ciudadanos.
Ciudadanos obté en 2017 el primer lloc a Catalunya. I és ací on ocorre una de les transformacions sociològiques més importants de tota la història del PSC.
El partit taronja entra massivament en barris i ciutats que havien sigut durant dècades fortaleses socialistes. El cinturó roig no desapareix socialment. Canvia el criteri amb què vota. Durant una conjuntura extrema, la identitat nacional pesa més que la classe.
El PSC aprén d’açò. Quan Ciudadanos s’ensorra per la seua estratègia estatal, els socialistes no necessiten convertir-se literalment en Ciudadanos.
Necessiten fer una cosa més intel·ligent: oferir als seus votants una casa política on puguen tornar sense haver de reconsiderar allò que 2017 els havia mobilitzat. El PSC pot oferir-los pensions, sanitat pública, socialdemocràcia, ajuntaments, sindicats, governabilitat i al mateix temps la garantia que no hi haurà cap aventura independentista.
La qüestió lingüística és un indicador finíssim d’eixe moviment. En 1981 el mateix PSC s’havia compromés amb el restabliment de la normalitat del català com a llengua pròpia de Catalunya.
En 2016 encara defenia explícitament la immersió lingüística i el català com a llengua vehicular. En la ponència inicial del congrés de 2019 desapareixen les referències explícites tant a la immersió com a la vehicularitat del català i es planteja flexibilitzar el model segons la realitat sociolingüística de cada centre.
La mateixa militància obliga després a rectificar parcialment. Més de vint esmenes territorials qüestionen la formulació i el text final recupera tant la immersió com el català com a llengua vehicular prioritària.
Açò és important perquè marca el límit de la tesi de l’anticatalanisme. Dir que el PSC ha assumit sense més el programa lingüístic de Ciudadanos és fals. Però dir que no ha canviat res tampoc s’aguanta.
El canvi consistix en el fet que el partit incorpora com a problema intern allò que Ciudadanos havia convertit en problema polític extern: la idea que una part dels castellanoparlants pot percebre la normalització del català com una política que no els representa.
La vella resposta socialista havia sigut: cal explicar millor que aprendre i usar el català és un dret i una oportunitat de tots. La resposta nova és més pròxima a garantir que cap ciutadà senta que la seua identitat castellana o espanyola ha de modificar-se per formar part de Catalunya.
Amb Fernández Jurado, el fill d’una família andalusa podia fer-se professor de català i eixe itinerari representava simbòlicament una emancipació obrera i nacional alhora. Amb Marta Mata, els fills de la immigració havien d’aprendre català perquè separar-los lingüísticament significava reproduir desigualtats.
En una part del discurs postprocés, en canvi, posar massa èmfasi en la catalanització pot arribar a ser presentat com un risc per a la convivència. No és que el PSC haja començat a combatre el català. És que la direcció moral del procés d’integració ha canviat.
I Tarragona és un lloc privilegiat per vore-ho. En les eleccions catalanes de 2017, Ciudadanos obté a la circumscripció de Tarragona 120.825 vots i el 27,35%. El PSC queda en 52.017 i l’11,77%.
Les dades internes de Tarragona ciutat impressionen encara més. Ciudadanos arriba al 55,69% a Bonavista, al 50,76% a Campclar i al 46,73% a Torreforta. En eixos barris, Junts arriba a ser gairebé residual. És una radiografia social i territorial del procés.
No és debades. Ponent, la petroquímica, la immigració peninsular, el creixement urbanístic del franquisme i la distància física i social respecte del centre històric han produït una ciutat fragmentada.
Durant dècades el PSC havia cosit políticament eixa fragmentació mitjançant el municipalisme, els serveis públics i una identitat obrera compatible amb la catalanitat institucional. En 2017 Ciudadanos demostra que aquella mateixa població pot ser reorganitzada electoralment des de l’eix nacional espanyol.
I després apareix Rubén Viñuales. Havia sigut dirigent i candidat de Ciudadanos a Tarragona. Abandona el partit, passa al PSC, afirma que ell no ha canviat sinó que és Ciudadanos qui ha canviat, entra en les llistes socialistes i acaba convertint-se en alcalde de Tarragona.
El significat polític va molt més enllà de la persona. Mostra que, en l’espai postprocés, la distància entre una part del constitucionalisme de Ciudadanos i el nou PSC és prou reduïda perquè el trànsit siga possible sense una retractació ideològica dramàtica.
Això és justament el que Illa aconseguix a escala catalana. No absorbir l’organització Ciudadanos, sinó tornar-la innecessària per a una part enorme del seu electorat.
És també el que explica el nou mapa electoral. El PSC recupera l’Hospitalet, Santa Coloma, Cornellà, el Vallès industrial, Tarragona, Reus i bona part de les grans ciutats.
En 2024 guanya les deu ciutats més poblades de Catalunya i obté 42 diputats. La seua fortalesa augmenta especialment en grans municipis i zones metropolitanes, mentre Junts conserva més pes en una part de la Catalunya interior i en comarques on la identitat catalana té una presència social més homogènia.
Però seria curt atribuir tota la recuperació socialista a una espanyolització. També hi intervenen el desgast dels governs independentistes, la pandèmia, l’amnistia, l’esgotament del procés, la desaparició de Ciudadanos, la fragmentació de l’espai sobiranista, la centralitat institucional que proporciona governar Espanya i una demanda social creixent d’habitatge, transports, sanitat i administració eficaç.
El PSC oferix una resposta molt simple a una societat fatigada: menys èpica i més govern. Illa és l’expressió més pura d’esta mutació.
No és un dirigent que negue formalment la nació catalana. En 2025, en firmar el Pacte Nacional per la Llengua, arribà a afirmar que el català havia de continuar formant part de la ‘columna vertebral de la nació catalana’.
Tampoc el PSC ha eliminat formalment el federalisme. La seua presentació oficial continua definint el partit com a catalanista i partidari d’una Catalunya capaç de forjar el seu futur dins d’una Espanya i una Europa federals.
Però entre el text doctrinal i la pràctica política hi ha una diferència significativa. El federalisme ha deixat de funcionar com una exigència immediata de transformació constitucional de l’Estat.
Ja no ocupa el lloc que ocupava en Obiols o Maragall. És un horitzó doctrinal més que un programa constituent. El centre de la política d’Illa és la normalització institucional, la cooperació amb el Govern espanyol, la millora dels serveis públics i la recuperació d’una Catalunya considerada políticament estable.
I ací apareix ERC, probablement l’espill més fi per mesurar tota la transformació. En 2003 el PSC necessitava ERC per impulsar una reforma nacional més ambiciosa.
Maragall i Carod-Rovira discrepaven sobre la independència, però coincidien que l’statu quo era insuficient. L’aliança tenia direcció política. Es volia anar cap a un altre lloc.
En 2024 ERC torna a fer possible una presidència socialista, però la naturalesa del pacte és quasi inversa. ERC no entra al Govern. Dona la investidura d’Illa a canvi de compromisos sobre finançament, Rodalies, llengua i altres qüestions d’autogovern.
El PSC no adopta el projecte nacional d’ERC i ERC no adopta el projecte postprocés del PSC. És una relació de dependència sense projecte comú.
ERC necessita demostrar que els seus vots servixen per arrancar poder a l’Estat i recursos per a Catalunya. Si es limita a estabilitzar Illa, corre el risc de ser percebuda com una crossa del socialisme.
El PSC necessita ERC perquè l’aritmètica parlamentària li ho exigix, però ha d’evitar que la proximitat amb els republicans reactive davant el seu electorat la imatge del procés que precisament li ha permés recuperar antics votants de Ciudadanos.
Per això s’acosten i s’allunyen alhora. Cooperen en finançament, Rodalies, llengua o polítiques socials. Discrepen sobre sobirania, autodeterminació i naturalesa del conflicte.
ERC parla encara d’un conflicte polític entre Catalunya i l’Estat. El PSC parla sobretot d’acords, normalització, autogovern i convivència.
L’un continua mirant la relació amb Espanya com una qüestió nacional no resolta. L’altre procura convertir-la en una qüestió susceptible de ser administrada.
I això permet arribar a una síntesi del PSC que hui es presenta a les eleccions. No és el PSC-Congrés que proclamava l’autodeterminació com una exigència inalienable.
No és exactament el PSC de Reventós que volia construir el projecte nacional dels treballadors. No és el d’Obiols que concebia el federalisme com una transformació necessària de l’Estat.
No és el de Marta Mata que situava la normalització lingüística dins d’un projecte d’igualtat social i reconstrucció nacional. No és tampoc el de Maragall, convençut que Catalunya havia de transformar Espanya i que el socialisme català havia de posseir una personalitat política prou forta per condicionar el PSOE.
Però tampoc és simplement Ciudadanos pintat de roig. Continua sent un partit d’esquerres, manté polítiques socials i lingüístiques pròpies, es definix formalment com a catalanista i federalista i governa una institució nacional catalana que no pretén desmantellar.
La diferència està en el nervi. El PSC antic volia integrar la immigració en una nació catalana reconstruïda. El PSC actual vol integrar totes les identitats dins d’una Catalunya constitucionalment espanyola.
El PSC antic considerava que la llengua catalana necessitava una política de normalització perquè venia d’una situació de persecució i minorització. El PSC actual continua promovent-la, però procura fer-ho sense posar en qüestió la plena centralitat social del castellà.
El PSC antic tenia el federalisme com a projecte de transformació. El PSC actual el conserva sobretot com a definició doctrinal.
El PSC antic volia que Catalunya canviara Espanya. El PSC d’Illa vol, abans que res, que Catalunya funcione dins d’Espanya.
I la relació actual amb ERC concentra tota eixa història. ERC és alhora el rastre del vell soci catalanista del tripartit i el record permanent d’un horitzó nacional que el PSC ja no vol assumir.
Illa necessita els republicans per governar, però una part de la seua majoria social existix precisament perquè ha convençut antics votants de Ciudadanos que ERC i l’independentisme ja no dirigiran el rumb de Catalunya.
D’ací la paradoxa final. ERC és indispensable parlamentàriament per al PSC i, al mateix temps, la distància respecte d’ERC és indispensable electoralment per al PSC.
En eixe equilibri està bona part del socialisme català de 2026. Un partit que conserva el nom, una part de les institucions, alguns principis i una memòria llarguíssima, però que ha recorregut una distància ideològica enorme.
Des d’aquell obrer almerienc anomenat Ramon Fernández Jurado que, després de la presó, la guerra i l’exili, tornà a Catalunya, estudià català fins a fer-se’n professor i acabà militant en un partit socialista que entenia que defensar la classe treballadora i defensar la llengua i els drets nacionals de Catalunya no eren dos faenes diferents.
Eren, per a aquella generació, la mateixa faena.
És just ací on Pedrolo recupera una actualitat que resulta poc còmoda. No perquè deixara escrita cap profecia sobre Illa ni sobre l’ERC actual, que seria falsejar-lo, sinó perquè plantejà una pregunta que travessa tota la història política catalana posterior: quan una nació s’acostuma a administrar les condicions que li venen donades, està avançant gradualment cap a la seua emancipació o està aprenent, amb cada vegada més eficàcia, a viure dins dels límits que un altre poder li ha fixat?
I ací ERC queda davant d’una contradicció històrica difícil d’esquivar. El partit d’Heribert Barrera, que en 1982 advertia que el camí del socialisme català ‘passava més per Madrid que per Barcelona’, és hui una de les forces que permeten governar Catalunya a eixe mateix socialisme, ara molt més integrat políticament amb el PSOE que el PSC que Barrera observava aleshores. ERC pot defensar que els seus vots servixen per arrancar finançament, Rodalies, polítiques lingüístiques i competències. És una estratègia perfectament identificable i sotmesa al judici dels seus electors. Però també deixa oberta una pregunta de molta fondària: en quin punt l’obtenció de concessions dins d’un marc deixa de transformar el marc i comença, simplement, a estabilitzar-lo.
Llegides des de 2026, estes advertències resulten incòmodes perquè el problema ja no és exactament si el PSC és o no ‘prou català’. El problema és què ocorre quan la normalització de la dependència deixa de necessitar imposició exterior perquè és administrada des de les mateixes institucions catalanes. El PSC d’Illa no proposa suprimir l’autogovern ni abandona formalment el català, però la seua idea de normalitat consistix precisament a desactivar la qüestió de sobirania i convertir la relació amb l’Estat en un problema de gestió, finançament, serveis i estabilitat.
Més directament encara, Heribert Barrera observava ja en desembre de 1982, quan el PSOE acabava d’arribar al Govern espanyol, que l’accés dels socialistes catalans a la Generalitat ‘pasa más por Madrid que por Barcelona’. I, mirant retrospectivament aquell període, deixà escrit que amb la victòria socialista de 1982 s’havia passat ‘a una actitud molt més recelosa i centralista, en molts casos fins i tot jacobina’. No era una objecció menor ni una disputa electoral qualsevol. Era el dubte sobre si un partit català estructuralment lligat a una força estatal podia, quan els interessos divergiren, actuar primordialment des de la lògica nacional catalana.
Hi ha, finalment, una lectura més incòmoda, que ve de molt arrere i que convé no caricaturitzar. Manuel de Pedrolo no parlava del PSC en cada una de les seues denúncies, però sí que havia construït ja als anys huitanta un vocabulari duríssim per pensar els mecanismes pels quals una nació subordinada pot acabar administrant com a normal la seua pròpia subordinació. En ‘Quan t’alliberes d’un altre, t’alliberes’, publicat a l’Avui el 26 de gener de 1984, escrivia literalment: ‘Província és el territori administrat per un altre, la metròpoli, i formes de vida provinciana són les que se’n deriven de l’ocupació. En aquest sentit, el nostre país ha estat, és encara provincià en la mesura que acceptem la colonització sense denunciar-la.’ Quatre anys després encara ho formulava amb més cruesa: ‘Cap Estat colonial no és verament democràtic mentre conserva les seves colònies, puix només pot conservar-les per procediments antidemocràtics que fan excepcions a les llibertats dels altres.’ No cal compartir la categoria colonial de Pedrolo per entendre la intuïció que hi ha davall: una subordinació política pot consolidar-se no solament per prohibició, sinó també quan les elits del territori subordinat deixen de percebre-la com una anomalia i passen a gestionar-la com a normalitat.
Referències i fonts principals
PSC-Congrés i autodeterminació: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/partit-socialista-de-catalunya-congres
Història i congressos del PSC: https://www.socialistes.cat/historia/congressos/
Ramon Fernández Jurado: https://fcampalans.cat/arxiu/diccionari_detall.php?id=11&tipus=col_tots
Arxiu Ramon Fernández Jurado: https://inventariarxiu.l-h.cat/index.php/ramon-fern-ndez-jurado%3Bisad?sf_culture=es
Víctor Alba: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/pere-pages-i-elias
Rosa Sensat, història 1965-1982: https://www.rosasensat.org/es/revista/50-anys-de-rosa-sensat-1965-2015-num-400/historia-rosa-sensat-1965-1982
Fundació Marta Mata: https://fundaciomartamata.org/personatge.aspx
Resultats Parlament 2017, Tarragona: https://gencat.cat/economia/resultats-parlament2017/09AU/DAU09439CI.htm?lang=ca
Resultats Tarragona ciutat 2017: https://www.tarragona.cat/lajuntament/fitxers-1/altres/eleccions-al-parlament-de-catalunya-2017/
PSC i model lingüístic 2019: https://elpais.com/cat/2019/11/23/catalunya/1574509873_743361.html
Pacte Nacional per la Llengua: https://llengua.gencat.cat/es/detalls/noticia/Signatura-Pacte-Nacional-Llengua
Resultats catalans 2024: https://www.idescat.cat/pub/?id=elepc&lang=es&n=6011