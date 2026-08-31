De dormirDeixa un comentari
Tinc coses i no en tinc, tinc molta mandra. Tinc ganes de dormir. Mantinc aquella idea i en descarto d’altres quan perdo el fil. Discrimino arguments, cerco el verb de la intenció, el patró i un o dos o tres desenllaços provisionals. Potser ara hi tornaré. Fil a l’agulla? I si la premisa és enganyosa? He retrobat, de cop i volta, una alternativa, però du massa soroll. La intenció, recorda: no és la idea, tampoc el raonament. És l’abstracció, l’instrument. Això no s’entrena, això es dedueix. Quan ho necessites, descansa. No t’ho he dit. El temps és bo.
Comparteix això:
Aquesta entrada s'ha publicat en Pace sulla Terra el 31 d'agost de 2026 per Eduard Solà