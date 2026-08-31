Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • De dormir

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    Tinc coses i no en tinc, tinc molta mandra. Tinc ganes de dormir. Mantinc aquella idea i en descarto d’altres quan perdo el fil. Discrimino arguments, cerco el verb de la intenció, el patró i un o dos o tres desenllaços provisionals. Potser ara hi tornaré. Fil a l’agulla? I si la premisa és enganyosa? He retrobat, de cop i volta, una alternativa, però du massa soroll. La intenció, recorda: no és la idea, tampoc el raonament. És l’abstracció, l’instrument. Això no s’entrena, això es dedueix. Quan ho necessites, descansa. No t’ho he dit. El temps és bo.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Pace sulla Terra el 31 d'agost de 2026 per Eduard Solà

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