Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • 2 de juliol de 2026
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    D’acord

    Quan vulgue morir serà perquè la veu d’una sirena del Mediterrani m’haurà seduït. Jo vull que aquesta sirena es digue com la dona que mai hagi conegut, però que hagi estimat des de la meua més profunda solitud. La solitud causa tendresa. La tendresa és fugissera. És una forma difusa i d’un color qualsevol que no es deixa sentir.

    Explora i plora. Plora en veure les cuixes d’una dona amb qui potser podries compartir migdies i migdies de converses sense tenir present l’amabilitat del paisatge que ella estima, ni la fertilitat de la seua terra.

    La Vera Creu, manos: deixarem, potser, de sobreviure?

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