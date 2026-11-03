Crist de Santa Maria de Sants

Crist de Santa Maria de SantsDeixa un comentari
En aquelles nits d’angoixa extrema no em va dir que estava allí, sinó que hi era. I amb els anys he entès que hi era per a que m’adonés que sempre el Senyor no és una presència. I quan això ho vaig contar per primera volta, una dona que coneix molt bé la ment humana es va emocionar. Habitar el silenci. Jo no vull escriure sobre el per què va reprimir les llàgrimes. Ho sospito, ho penso. Sospitar després de comprendre que Déu no és una presència.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Les meues fotografies, Sol de batre el 3 de novembre de 2026 per Eduard Solà