Té raó l’amic Cristian, professor, matemàtic, catòlic, en el comentari que m’ha fet a través de Whatsapp sobre l’article que ahir vaig escriure. Es refereix a que els catòlics sembla com si massa sovint mos haguem de justificar. Justificar la nostra fe, la nostra creença, les nostres conviccions religioses. I no: no és lo meu cas. Si ahir vaig escriure aquell article va ser per endreçar els meus coneixements, per portar al present les meues idees apreses i compartir-les.

Ja sabeu que este bloc meu va de mi, de les emocions, de les meues vivències, i no de política o d’opinions marcadament ideològiques. M’agrada traslladar al bloc alguns pensaments que atenyen a l’experiència sensorial, a com percebo jo la realitat i com m’hi relaciono. Per això este bloc pot ser també un recorregut gràfic pel meu món. Perquè m’estimo des de sempre la terra, la nació, i la seua geografia i això és inseparable de la meua manera de sentir.

L’entorn em condiciona. Suposo que això passa a tothom, però jo vull posar-ho de manifest perquè és un fet molt marcat en la meua manera de ser. També em condiciona allò que sento mentres passejo o condueixo. Per mi, la millor sort és poder viure en uns entorns preciosos perquè m’emocionen, m’inspiren, perquè em fan sentir bé i ben lliure. L’entorn és el camí.

I tinc la sort de poder execir l’ofici que sempre he anhelat, des de ben menut, i pel qual vaig estudiar, que és l’ofici d’arqueòleg. Aquest ofici, que he exercit des del 1998, m’ha permès evolucionar espiritualment i intel·lectualment fins a apropar-me a formes de relacionar-me com més va, més empàtiques i més sinceres. He tingut la sort d’excavar registres preciosos, els quals m’han aportat coneixements sense els quals no hauria estat tant feliç i conscient si n’hagués prescindit. I això m’ha fet evolucionar emocionalment, també, sens dubte.