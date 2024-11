La presa que han carregat al Patrol és un porc senglar. Una bona peça. Qualsevol excusa és bona per a menjar. Ara esperen asseguts a taula mentres la mestressa del bar els prepara la sang amb ceba. Bona cosa. I botifarres i llonganisses. I cansalada. Una bona penca. Les herbes, en acabat l’àpat.

Jo prefereixo la cervesa i la barra. Ara faig temps per a endrapar un plat de carn. Bona cosa de carn i un ou fregit. La cuinera, la Marina, encara no ha arribat.

He llegit: ‘la vida mola’. La vida. Mai tant. La vida és el circ que tant estimava el meu estimat Calders. Tant fotut com he estat i ara diràs que la vida sempre ha estat del meu costat. Cosa de Déu, evidentment.