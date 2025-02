Contra la pornografia

Si jo fos d’un partit que es presentés a les eleccions -i este no és lo cas i si remeneu pel bloc ho endevinareu prontet- exigiria una mesura concreta: la prohibició de la pornografia i la seua difusió. En vaig parlar en un apunt fa molts anys i ara hi torno perquè certes notícies d’abusos sexuals al país m’han sorprès i entristit. I alarmat, com a pare d’una xiqueta adolescent.

Un sistema tant violent i degenerat com l’actual no es pot permetre la pornografia. Per què? Doncs perquè no aporta cap valor positiu, a banda de que és denigratòria sobretot pel gènere femení. No vull entrar a proclamar què en penso de les lleis actuals, si són més o menys equívoques o deficitàries, sinó d’allò que se’n pot desprendre de vore pornografia molt abans de ser adults i, també, en el món dels adults.

La pornografia és indecent en qualsevol de les seues vessants i tot el que hi ha abans i després és, al meu parer, propi d’una indústria en certa mesura criminal.

Per què no es diu? Quina funció social aporta este tipus de cinema? Cap de bona. Zero. I zero hipocresia al respecte. Zero. Ni per nosaltres els catòlics o cristians, ni per a ningú.

Mos passem de moderns i progres, però també de poc honestos quan mos caguem en el patriarcat mentres silenciem una mercaderia insana i no gens favorable a la salut mental de la societat.

I repeteixo: al respecte de tot això, hi deixo de banda la hipocresia. Apa.