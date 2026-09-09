Confiança en la veritat

Confiança en la veritatDeixa un comentari
Hi ha mentides que no volen enganyar-te: volen esborrar-te. No els basta torçar un fet, embrutar una memòria, alterar una paraula; volen arribar més endins, fins al lloc on el teu nom encara és teu, i fer-te dubtar fins i tot d’això. Dels teus ulls. Del que vas viure. Del que vas sentir. De la certesa íntima d’haver estat allí. I durant un temps pot semblar que ho aconsegueixen. Hi ha silencis que pesen més que qualsevol acusació, absències que no necessiten explicació per fer mal, nits en què un home arriba a preguntar-se si la veritat necessita permís per existir. Però hi ha una cosa que la mentida no entén: el teu nom no viu només en la boca dels altres. Viu més fondo. En la memòria del que has estimat, en tot allò que has fet quan ningú no mirava, en la dignitat que pot quedar ferida però no transferida, en aquella part de tu que continua dient ‘jo sé’ quan tot al voltant pretén obligar-te a dir ‘potser’. I allí comença la resistència. No amb una proclama. No amb una revenja. Ni tan sols amb una victòria. Comença un matí qualsevol, quan et lleves; quan tornes a menjar amb gana; quan una música et commou; quan aconsegueixes riure sense sentir que traeixes el teu dolor; quan descobreixes que encara ets capaç d’estimar alguna cosa que no té res a veure amb el que et van fer. Potser la fe també comença així, discretament, quan continuar vivint deixa de ser només una necessitat i torna a convertir-se, a poc a poc, en una esperança. Jesús també va conèixer la maquinària del relat imposat: van atribuir-li intencions, van deformar les seues paraules, van decidir qui era abans de condemnar-lo; després van voler reduir tota una vida a una sentència, una creu i un sepulcre. I, tanmateix, sempre torno a aquella matinada. No al triomf, ni al prodigi, ni tan sols a l’alegria. Torno a un detall: la pedra no era al seu lloc. Allò que havia de significar ‘s’ha acabat’ ja no podia sostenir aquestes paraules. Potser per això he après a desconfiar dels finals que els altres escriuen sobre una vida que no és la seua. També del final que alguna vegada escriu el dolor quan estem massa cansats per discutir-li res. Una mentida pot prendre’t molt. Pot prendre’t persones, tranquil·litat, anys; pot fer que mires enrere i no reconegues del tot l’home que eres abans. Però no pot decidir què faràs amb el que queda. I això és immens. No necessites tornar a ser qui eres. Potser ni tan sols voldries. Es tracta d’arribar a ser algú que ha conegut la fragilitat sense convertir-se en fràgil davant de tot; algú que sap què pot suportar sense presumir-ne; algú que ja no necessita demostrar constantment la seua veritat perquè ha après a habitar-la. Les cicatrius, aleshores, deixen de pertànyer a qui les va causar. Aquesta és una de les formes més silencioses de la llibertat. Ja no expliquen només el cop: expliquen la curació. I jo vull creure, amb una fe que ja no és ingènua, que vindran dies en què el dolor no serà la primera cosa que recordaràs en obrir els ulls. Vindran persones que no sabran res de les teues batalles i, precisament per això, et miraran sense el pes del passat. Vindran converses que no hauràs d’interpretar, afectes que no exigiran defensa, hores senzilles que no tindran res d’extraordinari i que, tanmateix, et semblaran una benedicció. I un dia, sense haver-ho preparat, riuràs. Potser serà això el que més emocione: adonar-te que alguna cosa dintre teu havia continuat vivint sense fer soroll. Perquè això era el que la mentida volia prendre’t: no només la credibilitat, no només la pau, sinó la possibilitat d’un demà que no li pertanyés. Volia que acabares vivint en funció d’ella, explicant-te des d’ella, mesurant cada dia per la ferida que havia deixat. I no. No li concediràs aquesta victòria. El dolor forma part de la història, però no serà el seu títol. La mentida va passar per la teua vida, però no serà la teua identitat. La solitud et va conèixer, però no té cap dret sobre el teu futur. Jo penso en Jesús i penso precisament en això: en algú a qui van voler definir els altres i que, fins i tot després de la mort, no va quedar presoner de la definició que li havien imposat. No va respondre a la mort imitant-la. La va travessar. I aquesta idea em sosté d’una manera difícil d’explicar: saber que la fe no promet que res no ens trenque, sinó que allò que ens trenca no té necessàriament l’última paraula. Que es pot sortir d’una nit sense negar que va existir. Que es pot perdonar sense anomenar innocent el que va ser injust. Que es pot recordar sense continuar vivint allí. Que es pot tornar a estimar sense demanar disculpes per haver sobreviscut. I potser un dia entendràs que salvar-se no consistia a recuperar la vida anterior, sinó a descobrir que encara en quedava una altra per viure. Una vida que ningú havia pogut preveure per tu. Una vida en què el teu nom torna a sonar net quan el pronuncies. I això bastarà. Perquè al final potser la victòria no serà veure caure ningú, ni sentir una disculpa, ni aconseguir que el món reconstruïsca exactament la veritat. Potser serà molt més íntima i molt més profunda: arribar un matí, mirar-te sense por i saber qui ets. Saber què va passar. Saber què no vas permetre que destruís. I continuar. Amb Jesús. Amb la memòria. Amb les cicatrius. Amb una fe menys innocent i molt més fonda. Amb tot el futur encara per davant. Perquè van voler esborrar el teu nom, però van cometre un error: van pensar que el teu nom els pertanyia.