Comunistes, Cup, Illa

Comunistes, Cup, IllaDeixa un comentari
Per entendre la candidatura de Laure Vega a Barcelona no n’hi ha prou de mirar què diu avui la CUP. Cal mirar amb qui s’ajunta, d’on venen estos aliats i quina relació han tingut històricament amb lo PSC. I aquí apareix una contradicció que costa d’ignorar: mentre la CUP actual presenta lo govern de Salvador Illa com una restauració de l’autonomisme espanyol, una de les peces principals de la nova candidatura, Comunistes de Catalunya, prové d’una tradició política que durant molts anys ha governat, pactat o compartit espais institucionals amb los socialistes.
La història comença abans que existigués Comunistes. Lo PCC, del qual procedeix lo gruix del partit actual, controlava bona part d’EUiA durant l’etapa de Jordi Miralles, nascut a Barcelona i vinculat políticament a Castelldefels. L’any 2003 EUiA es presenta amb ICV i entra en l’espai polític que sosté lo primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. Després, amb José Montilla, l’aliança continua. L’any 2006 Miralles no critica EUiA per participar d’un govern presidit pel PSC: al contrari, reclama més pes i més àrees de poder dins aquell govern. EUiA considerava insuficient la seua representació però donava per bo lo nou tripartit PSC-ERC-ICV-EUiA.
Això no converteix lo PCC en socialista, evidentment. Però sí que demostra que la tradició política de què naix Comunistes mai no ha tingut lo PSC com una frontera política. Quan l’estratègia ho ha considerat convenient, hi ha hagut cooperació institucional.
Amb Joan Josep Nuet, nascut a Reus i políticament arrelat durant molts anys a Montcada i Reixac, esta cultura d’aliances encara s’eixampla més. Nuet passa del PCC a dirigir EUiA i després Comunistes de Catalunya, mentre manté vincles amb IU, ICV i posteriorment los comuns. Ell mateix havia estat regidor, primer tinent d’alcalde, senador, diputat al Congrés i diputat al Parlament.
I arribem al moment que resulta més incòmode, vist des d’avui: Barcelona, 2016-2017.
Comunistes participa des del principi en Barcelona en Comú. Una de les seues militants més destacades, Mercedes Vidal, entra al govern d’Ada Colau com a regidora de Mobilitat i presidenta de TMB. La mateixa Comunistes reivindica haver format part d’aquell primer govern municipal.
Al maig de 2016, Barcelona en Comú pacta formalment amb lo PSC de Jaume Collboni. Los quatre regidors socialistes entren al govern municipal. Durant aproximadament un any i mig, per tant, una dirigent de Comunistes com Mercedes Vidal comparteix govern municipal amb lo PSC.
I aquí apareix Salvador Illa, que aleshores no era encara lo president de la Generalitat que coneixem avui. Era un home central de l’aparell socialista barceloní: coordinador del grup municipal del PSC, home de confiança de Jaume Collboni i participant en les negociacions que van permetre lo pacte entre socialistes i comuns. Després del pacte va ser nomenat gerent municipal d’Empresa, Cultura i Innovació i, al novembre de 2016, passà a ser secretari d’Organització del PSC.
És a dir: lo mateix Salvador Illa que avui la CUP descriu com l’home que vol tornar Catalunya a l’autonomisme espanyol formava part de l’engranatge polític que sostenia un govern municipal on també participava Comunistes de Catalunya.
I aquell govern conjunt continua existint durant bona part del procés de 2017.
Esta cronologia és important. Lo PSC ja estava dirigit orgànicament per Miquel Iceta amb Illa com a secretari d’Organització, Comunistes continuava dins l’espai dels comuns i Joan Josep Nuet era una de les figures centrals de Catalunya en Comú. Lo mateix Nuet defensava lo dret a decidir i acabaria patint conseqüències judicials per la seua actuació a la Mesa del Parlament, però continuava insistint que no era independentista.
Per tant, la diferència amb la CUP de 2017 era profunda. La CUP entenia l’1-O com un acte d’autodeterminació que havia d’obrir una ruptura. L’espai de Nuet el defensava democràticament i participava en la mobilització, però no assumia necessàriament lo mateix mandat polític.
I mentrestant, a Barcelona, Comunistes i PSC continuaven compartint govern.
Lo pacte no es trenca abans de l’1-O. Es trenca al novembre de 2017, després que lo PSC done suport a l’aplicació de l’article 155. Barcelona en Comú consulta les bases i un 54,18% vota per fer fora los socialistes.
Això té una lectura important: la ruptura amb lo PSC no procedia d’una incompatibilitat prèvia entre independentisme i socialisme espanyol, perquè havien governat junts durant un any i mig. Lo límit apareix amb lo 155.
Després la història encara fa una altra volta.
Comunistes abandona progressivament los comuns, crea Sobiranistes i a partir de 2019 estableix una aliança electoral amb ERC. Lo partit mateix reconeix que esta relació es treballa des de 2019 i que continua a les generals de 2023, les catalanes de maig de 2024 i les europees del juny següent.
I aquí apareix una segona contradicció relacionada directament amb Illa.
A les eleccions catalanes de maig de 2024, Comunistes concorre amb ERC. Yasmina Sánchez Oussedik, regidora a Cornellà de Llobregat, ocupa lo número 18 de la candidatura republicana per Barcelona, i Joan Josep Nuet la tanca simbòlicament.
Tres mesos després, el 8 d’agost de 2024, ERC dona los vots necessaris per investir Salvador Illa president de la Generalitat.
No hi ha base documental per afirmar que Comunistes votés directament la investidura d’Illa: no tenia diputats propis que ho poguessen fer. Això s’ha de deixar clar.
Però políticament hi ha una dada difícil d’esquivar: Comunistes no trenca la seua aliança amb ERC perquè ERC haja investit Illa.
Passa justament lo contrari.
Lo 7 d’octubre de 2024, només dos mesos després que ERC haja fet president Salvador Illa, Hector Sánchez Mira, secretari general de Comunistes, i Nora Sánchez Oussedik, secretària d’organització, signen amb Marta Rovira i Jordi Roig un acord per «aprofundir en la coordinació estratègica» entre Comunistes i ERC i establir una comissió bilateral permanent.
Esta dada és probablement una de les contradiccions més fortes de tot lo relat.
Per una banda, Comunistes defensa República Catalana, ruptura amb lo règim del 78 i superació de l’autonomisme. Per l’altra, reforça formalment la coordinació estratègica amb lo partit que acaba de permetre que Salvador Illa arribe a la presidència de la Generalitat.
Això no prova que Comunistes sigue partidari d’Illa. De fet, avui la seua posició és contrària al govern socialista. Però sí que demostra que, en la seua concepció política, la relació amb qui sosté institucionalment lo PSC no constitueix necessàriament una línia roja.
I esta mateixa lògica ajuda a entendre què està passant ara dins la CUP.
Lo Procés de Garbí manté formalment independència, socialisme, feminisme i ecologisme com a pilars bàsics. La CUP continua proclamant la necessitat d’una ruptura nacional. I encara al setembre de 2026 acusa explícitament lo PSC de Salvador Illa de voler ‘desdibuixar la nació’ i retornar Catalunya a l’autonomisme espanyol. Lo document de la Diada diu directament que lo PSC és ‘un instrument de l’Estat’.
Però durant 2025 apareix una tensió interna que va exactament en la direcció contrària.
La CUP arriba a un acord amb lo PSC en matèria d’habitatge. La figura pública d’aquella negociació és precisament Laure Vega. Fonts del Secretariat expliquen que, després del Garbí, la CUP vol poder arribar a acords parcials amb altres forces si servixen per aconseguir mesures materials, encara que això implique negociar amb lo PSC.
I aquí esclata lo conflicte amb Laia Estrada.
Estrada deixa l’escó el juliol de 2025 adduint ‘discrepàncies polítiques’. Segons les informacions publicades, una de les diferències centrals era precisament lo grau de possibilisme parlamentari que havia d’adoptar la CUP després del Garbí: fins on negociar amb lo PSC i fins on ampliar l’espai cap a ERC i Comuns.
La polèmica encara és més gran amb Laure Vega. L’ARA va publicar que Endavant l’havia expulsada enmig de discrepàncies sobre una eventual candidatura àmplia amb ERC i Comuns i possibles pactes amb lo PSC. Endavant va confirmar que Vega ja no formava part de l’organització però va negar que aquella fos la causa concreta de l’expulsió; Vega també ha negat haver participat en les reunions que se li atribuïen. Per tant, esta versió no es pot presentar com un fet provat.
Però lo conflicte polític existix. La Forja, vinculada a Poble Lliure, arribà a acusar esta orientació d’acostar la CUP a posicions espanyolistes i de diluir-ne lo caràcter rupturista, mentre fonts internes sintetitzaven lo debat amb una expressió força gràfica: «rupturisme o rufianisme».
I ara, en 2026, Laure Vega encapçala a Barcelona una candidatura formada precisament per CUP + Comunistes de Catalunya + activistes.
Aquí totes les contradiccions acaben trobant-se.
La CUP diu que Salvador Illa representa la restauració autonomista. Comunistes defensa avui la República Catalana. Però Comunistes prové del PCC que participà en los governs tripartits presidits pel PSC; participà després del govern Colau-Collboni; una militant seua, Mercedes Vidal, compartí govern amb los socialistes mentre Salvador Illa formava part de l’arquitectura municipal del PSC; lo partit va passar després pels comuns; va arribar a l’1-O des d’una posició que no coincidia amb la de la CUP; es va aliar amb ERC; va concórrer-hi l’any 2024; ERC investí Illa; i, després de la investidura, Comunistes va reforçar, no debilitar, la seua coordinació estratègica amb ERC.
Al mateix temps, la CUP sorgida del Garbí manté formalment una retòrica de ruptura amb l’Estat però ha començat a explorar un possibilisme institucional que ja ha produït acords concrets amb lo PSC i una crisi interna prou forta perquè Laia Estrada abandonés lo Parlament.
Vist així, lo debat no és si Laure Vega, la CUP o Comunistes poden dir-se independentistes. Los seus documents actuals diuen que ho són.
Lo debat és un altre: què passa quan la independència deixa de funcionar com a frontera per decidir amb qui es pacta?
Perquè si se pot compartir govern amb lo PSC, trencar-hi pel 155, pactar després amb ERC, mantindre l’aliança quan ERC fa president Salvador Illa, reforçar aquella coordinació després de la investidura, arribar a acords parlamentaris directes amb lo PSC i acabar incorporant Comunistes a una candidatura de la CUP, llavors la independència continua sent un objectiu declarat, però ja no determina tota l’arquitectura d’aliances.
Esta és la tensió central de l’estratègia actual.
La lògica del Front Democràtic i Social de Comunistes i la lectura més expansiva de la Unitat Popular sorgida del Garbí poden aspirar a fer arribar l’independentisme a sectors nous. Esta és la justificació dels seus promotors.
La crítica interna sosté justament lo contrari: que, a força d’ampliar lo perímetre, pot acabar passant que no siguen los nous aliats qui assumisquen la ruptura independentista, sinó que sigue l’independentisme qui adapte la seua estratègia per no trencar lo front ampli.
I aquí Salvador Illa deixa de ser un personatge secundari. Es convertix gairebé en la prova del cotó.
Perquè la CUP de 2026 diu que Illa és l’autonomisme que cal combatre, però una part de l’estratègia que està adoptant acaba confluint amb una organització que històricament ha compartit poder amb lo PSC, que ha mantingut aliances amb lo partit que l’ha fet president i que concep la política de fronts d’una manera prou ampla perquè les diferències sobre la independència no impedisquen necessàriament la cooperació.
La contradicció, per tant, no està tant entre ser independentista o no ser-ho, sinó entre dos models. L’un diu: primer cal reconstruir un subjecte independentista de ruptura i, des d’aquí, ampliar majories. L’altre diu: cal construir primer un front social i polític ampli, encara que hi convisquen trajectòries federalistes, sobiranistes i independentistes, i disputar després l’hegemonia dins d’aquell front.
Lo Procés de Garbí no ha resolt esta contradicció. La candidatura de Laure Vega i Comunistes de Catalunya la posa, més que mai, damunt la taula.