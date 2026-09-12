Com un senyorDeixa un comentari
Als dotze, amb en Papasseit, un company de classe de 6è, compartíem la idea que l’edifici més alt que la cultura catalana havia conegut fins aleshores era el Persones Humanes, d’en Mikimoto. I, tanmateix, ja tots dos sabíem que hi havia un poeta que també es deia Papasseit, però em sembla que el meu company, aleshores, tampoc coneixia la Divisa, ni el Canto a la lluita, ni l’Ofici que més m’agrada, per dir tres poemes d’aquest poeta que em sé més o menys de memòria i que sempre m’han fet quedar com un senyor amb algunes noies que m’han enamorat de veres.
[Persones Humanes: Què és Catalunya?].
[Persones Humanes: Què és Catalunya?].
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà