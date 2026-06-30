No vulgues escapar: si no m’atrapes, tinc un got per a la vesprada. Ací no hi ha pau, enlloc hi ha pau. Som motius per a un silenci relatat amb somriures que no són fàcils d’interpretar. No poden. Això mos ha salvat sempre. Follem? Per compassió, per matar aquesta merda. Massa evident per parlar. Massa claror per deixar que torne a parlar. Un raig d’aigua als ulls. Si la policia de la moral vingués a furgar les nostres ànimes, hi trobaria res de bo? No cal que vinguen, que apareguen o que diguen res. Una altra volta perdrem el temps, per anar fent. Caguera. A estall. Quantes versions del mateix sirventès mos caldrien per fer notar que des d’ací dina tot és diferent perquè les possiblitats són unes altres i vàlides? Però esrà bé que riguem als enterraments i no mos vulguen als casaments. Perquè mos desfassem amb el foc. Això està bé, però no podem dir que mos fa angunieta sense que no s’ofenguen. Espera. Atura’t. No dubtis de Déu i no dubtis que també mos farà passar vergonya, arribada l’hora. Per necis. Per sabuts. Però sobretot per cabrons de naixement.
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