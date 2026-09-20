CC, CUP, ERC, PSC (2)Deixa un comentari
És raonable plantejar que l’ascens d’Aliança Catalana condiciona una part del debat estratègic, però no hi ha prou elements per afirmar que la candidatura de Laure Vega s’haja dissenyat principalment amb l’objectiu de frenar els segregacionistes.
Les enquestes publicades durant els darrers mesos apunten a un creixement notable d’Aliança Catalana respecte dels resultats obtinguts el 2024, encara que les projeccions varien considerablement segons lo sondeig i no equivalen a resultats electorals. També suggereixen que una part del seu possible electorat podria procedir de diferents espais polítics i no exclusivament de l’independentisme. Per tant, seria massa simple interpretar AC només com una expressió de l’independentisme descontent. No ho és i mai ho serà.
La CUP intenta respondre al moment polític amb una combinació d’independentisme, qüestió social, habitatge, serveis públics i antifeixisme, i amb la voluntat d’ampliar la seua capacitat d’intervenció més enllà del seu electorat tradicional. Això coincidix amb una situació particular: el suport social a la independència continua sent considerable segons les enquestes disponibles, mentre los principals partits independentistes mantenen estratègies diferents entre ells. ERC prioritza actualment la negociació institucional, Junts defensa una coordinació més gran entre forces independentistes i la CUP aposta per ampliar la unitat popular.
A partir d’aquí només es poden formular hipòtesis sobre els escenaris, no conclusions fonamentades.
Un escenari és que l’ampliació impulsada per la CUP aconseguisca incorporar nous sectors socials a una proposta independentista i limite l’espai polític disponible per a opcions com AC. Jo penso que, donada la teoria de la física de partícules i les lleis de la termodinàmica, això no passarà.
Un altre és que una política d’aliances molt ampla faça menys visible, per a una part de l’electorat, la centralitat de la qüestió nacional. En este cas, AC podria intentar aprofitar esta percepció presentant-se com una alternativa més contundent en este terreny. Això seria, però, una possibilitat política, no una conseqüència demostrada de les decisions de la CUP.
També seria excessiu atribuir lo creixement d’Aliança Catalana principalment a la fragmentació posterior a l’1-O. Les dades i estudis publicats apunten també a altres factors, com la immigració, la identitat, la llengua, la percepció de seguretat, lo descontentament amb los partits tradicionals i el vot de protesta, encara que el pes exacte de cada element és difícil de determinar.
Per això la qüestió més interessant per a la CUP és més concreta: si la seua ampliació política servirà per fer arribar la proposta independentista a sectors nous o si, al contrari, farà menys recognoscible quin paper ocupa la independència dins la seua estratègia general.
Ara hauríem de concloure que no hi ha prou evidència per saber quin d’estos dos efectes acabarà predominant, però jo penso que lo més prudent és consultar amb la tarotista particular abans de deixar-se engolir per una eufòria aparent.