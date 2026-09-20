CC, CUP, ERC, PSC (i 5)Deixa un comentari
Lo PSC no governa Catalunya perquè tot lo país s’haja llevat un maití amb l’ànima sensible, la rosa a la mà i ganes de cantar la Internacional. Governa perquè ha aconseguit convertir-se en lo punt de trobada de forces que s’ataquen als mítings, s’insulten a les xarxes i, quan arriba l’hora de repartir alcaldies, pressupostos, diputacions i despatxos, descobreixen plegats los cellers de moda.
Esta operació ja s’endevinava aquell 27 d’octubre del 2017, quan set diputats de Catalunya Sí que es Pot -Joan Coscubiela, Jéssica Albiach, Lluís Rabell, Marta Ribas, Hortènsia Grau, Marc Vidal i Gemma Lienas- van ensenyar la papereta del ‘no’ a la independència. Aquell gest no els convertia en socialistes, però assenyalava lo terreny polític on acabaria creixent la centralitat del PSC: Lienas acabaria afiliada i diputada socialista; Rabell entraria l’any 2023 a la candidatura i al govern municipal de Jaume Collboni, fins que va deixar l’Ajuntament per motius de salut el febrer del 2026; i Albiach aportaria los vots dels Comuns a la investidura de Salvador Illa. Allò que el 2017 semblava una fotografia excepcional va acabar pareixent l’àlbum familiar, amb uns parents asseguts a taula, uns altres entrant per la cuina i tots dient que només havien passat a saludar.
Lo suport més clar és lo d’ERC i els Comuns. Sense los seus vots, Salvador Illa no hauria estat investit president; sense ells, tampoc no s’haurien aprovat los pressupostos del 2026, que van tirar avant amb los vots del PSC-Units, ERC i els Comuns, mentre Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana hi votaven en contra, llevat del vot favorable per error d’una diputada de Junts. Fins i tot l’oposició, quan s’hi posa, sap col·laborar involuntàriament.
ERC hi posa los vint diputats perquè necessita demostrar que encara condiciona la política catalana, obtindre contrapartides, evitar de quedar reduïda a espectadora del govern socialista i presentar cada cessió com una negociació històrica. Lo PSC, mentrestant, obté exactament allò que compta de veritat: la presidència, los pressupostos i l’estabilitat. Els Comuns hi posen los seus sis vots perquè volen influir en habitatge, serveis públics i polítiques socials, frenar la dreta i conservar una utilitat institucional que les urnes han anat aprimant. Cadascú explica que ha doblegat Illa i Illa continua assegut al despatx presidencial; la relació és tan equilibrada que uns aporten les condicions, los comunicats i la cara de preocupació, mentre l’altre conserva les claus de la Generalitat.
Al món municipal, la confluència encara fa més goig, perquè allí les grans conviccions nacionals solen durar fins que algú compta los regidors i descobreix que li’n falten dos. En la radiografia publicada el gener del 2024 hi havia almenys 42 municipis on PSC i Junts se sostenien mútuament, amb 19 alcaldies socialistes facilitades per Junts i 23 alcaldies juntaires facilitades pel PSC. ERC, per la seua banda, havia contribuït a 9 alcaldies del PSC i n’havia aconseguit 19 gràcies a acords amb los socialistes.
En conjunt, eren uns 70 pactes pel cap baix entre lo PSC i les dues principals forces independentistes, escampats per Roses, la Bisbal d’Empordà, l’Ametlla de Mar, Manlleu, Puigcerdà, Montgat, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Lloret de Mar, Calafell, Esparreguera, Calella, Tordera, la Garriga, Cubelles, Vallirana, la Ràpita, Cunit, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni, Cervera, Llagostera, Viladecavalls, Dosrius, Llançà, el Catllar, Campdevànol, Vilallonga del Camp, Perafort, Riba-roja d’Ebre i una bona rastellera més.
Junts hi busca alcaldies, influència territorial i governs econòmicament còmodes; ERC hi busca frenar Junts i conservar poder local; i el PSC deixa que tots dos es barallen per demostrar quin és més independentista mentre ell arreplega alcaldies pels dos costats, una habilitat digna d’admiració si no fos perquè los adversaris li fan mitja faena. En alguns pactes encara hi entren altres convidats: lo PP es va afegir a PSC i Junts a Calonge i Sant Antoni; la CUP va facilitar la sociovergència de Campdevànol; ERC també participava en l’acord d’Olèrdola, i els Comuns apareixien a Lloret. Quan diuen que cada municipi és un món, en realitat volen dir que la ideologia disposa de 947 excepcions reglamentàries.
Barcelona ofereix l’exemple més net de suport directe i conveniència compartida. Xavier Trias havia guanyat les eleccions municipals del 2023, però Jaume Collboni va ser investit alcalde gràcies als vots del PSC, Barcelona en Comú i el PP, una combinació delicadíssima que anava de l’esquerra transformadora a la dreta espanyola sense necessitat de canviar de sala. Los Comuns van votar Collboni per impedir un govern de Trias i mantindre capacitat d’influència; lo PP el va votar per evitar una alcaldia independentista.
Collboni va descobrir, d’esta manera, que podia ser simultàniament lo mal menor de l’esquerra i lo mal menor de la dreta, que és la forma més elegant de convertir-se en lo bé major d’un mateix. Ni els Comuns ni el PP van entrar aleshores al govern municipal, però tots dos van aportar allò imprescindible: los vots perquè l’alcaldia canviés de mans. La centralitat no sempre consisteix a ocupar lo centre ideològic; de vegades consisteix a aconseguir que dos extrems incompatibles t’aguanten la cadira per motius contraris.
A esta xarxa de vots i pactes s’hi afegeix lo transvasament de persones, especialment des de Ciudadanos. Quan lo partit taronja es va afonar, lo PSC no va veure nàufrags, sinó recursos humans amb experiència i una bossa de vot espanyolista incorporada. Aixina hi van arribar Rubén Viñuales i Sonia Orts a Tarragona; Adrián Hernández i Sergio Salcedo a Sabadell; Joan Anton Ramírez, Miguel Ángel Hidalgo, María Belén Velasco i Concepción Dolores Insa a Vila-seca; Fernando Carrera a Badalona; Gabriel García-Miguel a Llinars del Vallès; Daniel Pamplona a Girona, i Sonia Rodríguez a Cerdanyola. A estos noms s’hi ha afegit Manu Rodríguez com a candidat socialista a Sitges per al 2027.
No tots encaixen jurídicament en la categoria de trànsfuga, però políticament lo moviment és evident: Ciudadanos perd estructura, quadres i espai electoral; los antics dirigents troben una nova vida institucional, i lo PSC recupera aquell electorat espanyolista que, durant los anys més intensos del procés, havia fugit cap al partit taronja. Una operació tan sentimental com canviar de companyia telefònica quan l’anterior deixa de tindre cobertura.
La incorporació no s’acaba amb Ciudadanos. Units per Avançar, format en bona part per antics dirigents d’Unió, comparteix coalició electoral i grup parlamentari amb lo PSC, i lo seu líder, Ramon Espadaler, és conseller de Justícia del Govern d’Illa. Miquel Sàmper, antic conseller de Junts, dirigeix Empresa i Treball; David Bonvehí, darrer president del PDeCAT, va ser nomenat director general d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, que és lo càrrec exacte i no la presidència de cap direcció general.
Units hi guanya supervivència institucional i capacitat d’influència des d’un catalanisme democristià moderat; Sàmper i Bonvehí aporten experiència i connexions amb l’antic espai convergent; lo PSC amplia la imatge de partit capaç d’absorbir des de l’esquerra postcomunista fins al centredreta catalanista. Tothom hi cap, sempre que entre ordenadament, deixe les banderes grosses al rebedor i no pregunte massa de qui era abans cada moble.
La CUP necessita un tractament més precís. No sosté lo Govern d’Illa, va votar contra los pressupostos del 2026 i no es pot presentar com una aliada estable del PSC; sí que ha abandonat, però, lo veto absolut i ha negociat acords sectorials, com lo pacte en matèria d’habitatge del 2025. Després d’aquell acord, Laure Vega va afirmar que no els caurien ‘los anells’ per tornar a pactar amb los socialistes si obtenien mesures útils.
La posició respon a l’interès cupaire de demostrar resultats concrets sense integrar-se en la majoria governamental i, alhora, a l’interès del PSC de poder negociar ocasionalment per l’esquerra i exhibir una amplitud parlamentària gairebé obscena. Obscena del tot.
D’ací, tanmateix, no es pot saltar a afirmar que Comunistes de Catalunya actua com una corretja de transmissió cap al PSC, perquè no hi ha proves d’això i la candidatura conjunta de CUP i Comunistes per a Barcelona 2027 es construeix precisament contra Collboni. Si esta candidatura acaba fragmentant encara més l’esquerra barcelonina, lo PSC en podria obtindre un benefici electoral indirecte, però això seria un efecte del sistema i no un suport polític; una pedra al camí pot afavorir qui va davant sense haver-se afiliat a cap partit.
Lo mateix s’ha de dir de Vox i Aliança Catalana. No han votat Illa ni els seus pressupostos i, per tant, no són suports del PSC; la seua presència, això sí, li proporciona un benefici indirecte, perquè com més creix la por als extrems, més fàcil li resulta a Illa presentar-se com l’home assenyat que no alça la veu, no trenca cap plat i només demana que li entreguen la presidència per mantindre l’ordre.
Vox reforça lo perfil del PSC com a refugi de l’espanyolisme moderat; Aliança Catalana pressiona Junts i fragmenta l’independentisme; totes dues formacions alimenten una polarització que permet als socialistes ocupar lo centre sense moure’s gaire. Això no és un pacte, sinó una conseqüència electoral, i convé distingir-ho perquè, si anomenem suport a qualsevol cosa que beneficie Illa, acabarem dient que també li dona suport la pluja quan fa baixar la participació.
Finalment, hi ha CCOO, UGT, Foment i Pimec, que han negociat amb lo Govern acords socials i econòmics vinculats als pressupostos, cadascú amb interessos ben terrenals: salaris, ocupació, habitatge, inversió, estabilitat empresarial i capacitat d’influència. Això tampoc equival a una adhesió al PSC; significa que lo Govern és l’interlocutor que controla los recursos i pot convertir les demandes en partides pressupostàries.
Lo dibuix complet, per tant, no és lo d’una conspiració universal ni lo d’un país convertit sobtadament al socialisme, sinó lo d’una confluència d’interessos perfectament identificables. ERC i els Comuns sostenen Illa per condicionar lo Govern i conservar centralitat; Junts i ERC pacten amb lo PSC als municipis per obtindre alcaldies i barrar-se mútuament lo pas; lo PP fa alcalde Collboni per impedir una alcaldia independentista; los antics dirigents de Ciutadans hi troben refugi i lo PSC recupera vot espanyolista; Units i antics quadres convergents hi guanyen espai institucional; la CUP hi negocia mesures sectorials quan li convenen, i les patronals i los sindicats hi pacten perquè és allí on hi ha la caixa.
Cadascú hi arriba amb una excusa diferent, cadascú assegura que no ha renunciat a res i tots expliquen que han obligat lo PSC a cedir. Al remat, però, los socialistes governen la Generalitat, Barcelona, les diputacions i una bona colla d’ajuntaments. Aixina que mone, mano: si això és haver cedit, los altres deuen estar guanyant d’una manera tan sofisticada que encara no es nota.