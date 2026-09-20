CC, CUP, ERC, PSC (4)Deixa un comentari
La lectura més incisiva que aguanta l’hemeroteca és esta: ERC no ha fet un pacte ‘incondicional’ amb lo PSC, però ha convertit lo PSC en un interlocutor estructural de la seua política institucional. I això té una dimensió territorial que va molt més enllà de la investidura de Salvador Illa.
Lo canvi no comença el 2024. A les municipals de 2023, ERC i PSC ja construeixen governs compartits arreu del territori. Segons un recompte publicat posteriorment, ERC mantenia acords municipals amb lo PSC en 34 municipis; 15 alcaldies socialistes havien estat possibles mitjançant acords amb ERC i 19 alcaldies republicanes havien rebut suport socialista.
Cal dir que Junts encara tenia més pactes municipals amb lo PSC -50- que ERC, per la qual cosa la permeabilitat amb los socialistes no és exclusiva d’ERC. La diferència d’ERC apareix quan mirem totes les escales alhora.
A Tarragona i Lleida, ERC va preferir l’any 2023 pactar les diputacions amb lo PSC i obtindre les dos presidències abans que configurar governs amb Junts. A Barcelona, ERC acabaria entrant també al govern provincial amb PSC i Comuns. Això deixava ERC governant en tres de les quatre diputacions amb los socialistes; l’excepció era Girona, on governava amb Junts.
Als consells comarcals, la fragmentació fou igualment profunda: de les 37 comarques on ERC i Junts haurien pogut formar una majoria conjunta, només en 14 acabaren governant plegats, i en tres d’estes també hi havia lo PSC.
I als ajuntaments la geografia és extensa: Reus, Manresa, Tortosa, Tàrrega, Masquefa, les Borges Blanques, Montblanc, Móra d’Ebre, les Franqueses del Vallès, Hostalets de Pierola, entre altres. En diversos d’estos municipis, una alternativa amb PSC va deixar fora del govern la candidatura de Junts encara que hagués estat primera força. A Tortosa, per exemple, Meritxell Roigé havia guanyat clarament les eleccions, però ERC s’incorporà a l’alternativa encapçalada per Movem-PSC. A Tàrrega passà una cosa semblant.
Per tant, quan arriba Salvador Illa l’agost de 2024, l’acord no cau sobre un desert. Cau damunt d’una xarxa institucional que ja existia.
ERC vota la investidura d’Illa a canvi d’un acord escrit sobre finançament, Rodalies, llengua, polítiques socials i autogovern. Lo document de finançament parla de bilateralitat, cessió de tributs i augment de la capacitat fiscal de la Generalitat. Per això no seria rigorós descriure l’operació com un suport sense contrapartides.
Però institucionalment lo resultat és igualment important: lo PSC recupera la presidència de la Generalitat gràcies als vots d’ERC, després de perdre l’independentisme la majoria parlamentària.
I la relació no acaba amb la investidura.
ERC condiciona posteriorment los pressupostos del 2026, arriba a mantindre’ls bloquejats quan considera insuficients los avenços en l’IRPF i finalment firma un nou acord amb Illa el maig de 2026. Lo 2 de juliol de 2026, los primers pressupostos del Govern Illa són aprovats amb los vots de PSC, ERC i Comuns; CUP, Junts i AC hi voten en contra.
Això és més precís que parlar d’un pacte ‘incondicional’: ERC ha passat d’una estratègia basada en una majoria parlamentària independentista a una estratègia de negociació estable amb un govern del PSC, al qual dona la investidura i posteriorment estabilitat pressupostària a canvi d’acords successius.
I és aquí on Comunistes de Catalunya es convertix en una peça especialment interessant.
Comunistes manté aliances electorals amb ERC des de 2019. A les municipals del 2023, la mateixa organització explica que va construir coalicions EUiA-ERC en vuit municipis, entre ells l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat, a més d’acords amb Guanyem a Badalona i Cerdanyola. Després continua amb ERC a les generals de 2023, les catalanes de maig de 2024 i les europees del juny següent.
La dada decisiva arriba després de la investidura d’Illa.
ERC fa president Salvador Illa el 8 d’agost de 2024. Només dos mesos després, Marta Rovira i Jordi Roig, per ERC, i Héctor Sánchez Mira i Nora Sánchez Oussedik, per Comunistes, firmen un acord per aprofundir la coordinació estratègica entre les dos organitzacions.
Això permet una conclusió molt concreta: la investidura d’Illa no provoca una ruptura entre Comunistes i ERC; la relació s’aprofundix després de la investidura.
I Comunistes explica, a més, quin és lo seu projecte estratègic: després de considerar tancats en derrota los cicles del 15-M i de l’1-O, teoritza un Front Democràtic i Social. L’any 2023 l’espai d’EUiA proposa textualment un front ampli que interpel·le Comuns, ERC i CUP.
Això és molt important perquè explica millor l’actual acostament a la CUP que qualsevol teoria conspirativa.
Comunistes no proposa reconstruir primer un front exclusivament independentista. Proposa una arquitectura política on CUP, ERC, Comuns, sindicalisme i moviments socials puguen coexistir sobre una base social i sobiranista més ampla.
I lo juliol de 2026, la CUP firma amb esta mateixa organització un acord polític i estratègic per construir conjuntament la candidatura de Barcelona 2027. No és una simple incorporació d’una persona independent: són dos organitzacions que formalitzen mesos de treball conjunt i compartixen l’estructura política de la candidatura que acabarà encapçalant Laure Vega.
Aquí cal ser molt precisos. No existix cap pacte CUP-PSC per governar Catalunya (sic). La CUP va votar contra la investidura d’Illa i contra los pressupostos del 2026, i el setembre d’enguany qualifica explícitament lo PSC com un instrument de l’Estat que vol retornar Catalunya a l’autonomisme.
Per tant, afirmar alguna cosa com ‘la CUP ha pactat amb Illa via Comunistes’ com si existís una cadena jurídica o institucional seria incorrecte. Però políticament apareix una connexió indirecta que sí que mereix ser analitzada: PSC, estabilitat institucional amb ERC. ERC, coordinació estratègica amb Comunistes. Comunistes, acord polític i estratègic amb la CUP a Barcelona. A Ulldecona no: a Barcelona.
Esta cadena no significa que totes les correspondències siguen equivalents, però sí que les fronteres polítiques que separaven los blocs del 2017 s’han tornat molt més permeables. I esta és probablement la interpretació més important de tota la geografia.
L’any 2021, ERC, Junts i CUP encara podien investir conjuntament un president independentista. L’any 2023, la unitat territorial ja estava profundament erosionada: ERC i Junts només governaven junts en 14 dels 40 consells comarcals; ERC compartia tres diputacions amb lo PSC i desenes de municipis funcionaven segons geometries que travessaven l’eix nacional.
L’any 2024, esta lògica arriba finalment al Palau de la Generalitat.
I l’any 2026 arriba una segona transformació: la CUP, que afirma que cal ‘tornar a posar la independència al centre’ i iniciar un nou cicle de confrontació amb l’Estat, firma simultàniament una aliança estratègica municipal amb una organització que teoritza un front polític més ampli que l’independentisme i que manté una coordinació formal amb ERC després que ERC haja fet president Illa.
Aquí hi ha una tensió real entre discurs i arquitectura d’aliances.
No perquè Comunistes sigue socialista: no ho és. Imaginem, suposem i arròs. No perquè la CUP sostinga Illa: no ho fa, mai tant! Sinó perquè lo sistema d’aliances actual ja no funciona segons la divisòria que havia estructurat lo moment de l’1-O. Lo PSC pot governar amb estabilitat gràcies a ERC. ERC pot mantindre simultàniament l’objectiu independentista (tanqueu los ulls) i convertir-se en soci parlamentari imprescindible d’Illa. Comunistes pot defensar la República Catalana i alhora plantejar un front amb ERC, CUP i Comuns. I la CUP pot proclamar que lo PSC treballa per desactivar l’independentisme mentre construïx una candidatura estratègica amb Comunistes.
No és una contradicció formal: cadascú disposa d’una justificació pròpia.
Però sí que representa un canvi profund en la lògica del post-1-O.
La qüestió nacional ha deixat de ser, per bona part d’estos actors, la frontera exclusiva que determina amb qui es pot pactar.
La geografia ho demostra millor que los discursos: Barcelona, Tarragona, Lleida, Reus, Manresa, Tortosa, Tàrrega, Cornellà, l’Hospitalet, Badalona, Cerdanyola, Masquefa, les Borges Blanques, Montblanc, Móra d’Ebre, les Franqueses, Hostalets de Pierola… No hi ha una única línia divisòria nacional que explique tots estos governs i acords. Hi ha una xarxa de geometries variables. I esta conclusió també obliga a mirar Junts amb lo mateix criteri: Junts té fins i tot més pactes municipals amb lo PSC que ERC. Per tant, la dissolució pràctica del front independentista no és responsabilitat exclusiva dels republicans.
La diferència és que ERC ha traslladat esta geometria fins al nivell màxim de poder català: la presidència de la Generalitat i los pressupostos d’Illa.
I la CUP es troba ara davant d’un dilema diferent però relacionat: manté un discurs explícit de confrontació amb lo govern socialista, però ha escollit com a soci estratègic barceloní una organització que concep lo futur en termes de front ampli ERC-Comuns-CUP, no de reconstrucció prèvia del bloc independentista.
Esta és la lectura més aguda que permeten los documents: no hi ha un pacte secret CUP-PSC ni un suport indirecte automàtic de Laure Vega a Salvador Illa. Hi ha alguna cosa políticament més interessant: la progressiva substitució del vell bloc independentista per una geometria d’aliances en què la independència continua escrita als programes, però ja no funciona necessàriament com la frontera principal que ordena lo poder institucional.
ERC és avui l’exemple més avançat d’esta transformació. Expresseu-ho amb les vostres pròpies paraules.
Comunistes és una de les frontisses. I l’aliança CUP-Comunistes a Barcelona és un dels llocs on es podrà comprovar fins on arriba este canvi de cicle ja explícitament marcat per allò que Poble Lliure va anomenar ‘rupturisme o rufianisme’.
No calen spoilers.