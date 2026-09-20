CC, CUP, ERC, PSC (3)Deixa un comentari
L’hemeroteca permet demostrar una cosa concreta: la CUP no ha considerat sempre la unitat independentista lo criteri prioritari per decidir les seues aliances institucionals. Quan entren en competència la qüestió nacional, lo programa social i la governabilitat, hi ha casos documentats en què han prevalgut los dos últims.
Lo punt de partida és important. L’any 2014, CUP i Comunistes exploraven precisament una candidatura de ‘ruptura independentista i anticapitalista’. Lo marc acordat havia de permetre la proclamació de la República Catalana, un procés constituent i la ruptura amb lo règim del 78. Per tant, seria incorrecte presentar la relació CUP-Comunistes com originàriament contrària a la independència.
La contradicció apareix després, sobretot en la política municipal.
L’any 2019, la mateixa CUP va publicar que participaria en 43 governs municipals. En 23 havia pactat amb ERC, en sis amb ICV/Comuns, en tres amb lo PSC i en tres amb Junts. La justificació era explícita: les assemblees locals tenien autonomia per decidir què consideraven estratègicament millor per al municipi.
Això significa que la frontera independentista/no independentista ja no funcionava com una regla general d’aliances.
Lo cas més clar és Sant Vicenç de Montalt.
L’any 2019 la candidatura de Junts havia estat la primera força municipal. Tanmateix, l’Ajuntament documenta un acord de governabilitat a cinc bandes entre PSC, Ciutadans, PP, 9SV i CUP. Lo PSC governava formalment en minoria, però los representants de Cs, PP, 9SV i CUP assumien responsabilitats de gestió i formaven part del Consell Assessor del Govern. Lo regidor de la CUP, Miquel Rovira, rebé les àrees de Participació Ciutadana, Serveis Socials, Promoció Econòmica i Joventut.
La mateixa font municipal registra votacions conjuntes dels set membres d’esta majoria: PSC, Cs, 9SV, PP i CUP, mentre Junts votava en contra.
No podem afirmar documentalment que l’objectiu de l’acord fos perjudicar l’independentisme. L’explicació oficial era garantir la governabilitat municipal. Però lo resultat institucional és inequívoc: un regidor de la CUP participava en un acord estable amb PSC, PP i Ciutadans mentre la força que havia guanyat les eleccions era Junts.
Este cas importa perquè va més enllà d’una coincidència parlamentària puntual. Hi havia acord escrit, responsabilitats de gestió i coordinació política.
Tàrrega mostra una versió menys extrema però més duradora del mateix principi: la CUP preferí una majoria municipal amb ERC i PSC a convertir la unitat independentista en condició necessària del govern. Lo criteri defensat era sobretot programàtic i d’esquerres.
I la mateixa CUP reconeixia l’any 2019 esta geometria variable: 23 pactes de govern amb ERC, sis amb Comuns, tres amb PSC i tres amb Junts.
Això contrastava amb lo discurs nacional de ruptura. La CUP podia exigir una política de confrontació amb los partits del règim espanyol i, simultàniament, considerar legítim governar municipalment amb alguns d’estos mateixos partits. La coherència interna d’esta posició depèn del municipalisme cupaire: cada assemblea local podia prioritzar lo programa concret per damunt de l’eix nacional.
Comunistes de Catalunya ajuda a entendre per què esta lògica reapareix avui.
La seua estratègia contemporània considera possibles fronts polítics més amplis que l’independentisme estricte. I la relació amb ERC n’és una prova institucional especialment significativa.
ERC va facilitar la investidura de Salvador Illa l’agost de 2024. Comunistes no va votar aquella investidura i no se li pot atribuir aquell vot. Però només dos mesos després, el 7 d’octubre de 2024, ERC i Comunistes van firmar un nou acord per ‘aprofundir en la coordinació estratègica’, establir ‘treball polític conjunt’ i crear una comissió bilateral permanent. Signaren l’acord Marta Rovira i Jordi Roig per ERC, i Héctor Sánchez Mira i Nora Sánchez Oussedik per Comunistes.
La dada permet una conclusió limitada però rellevant: la investidura d’Illa per ERC no va constituir una línia roja que portés Comunistes a trencar aquella aliança; la coordinació es va reforçar posteriorment.
Lo següent pas arriba amb la mateixa CUP.
El 9 d’abril de 2025, lo Parlament validà lo decret d’habitatge del Govern Illa amb 72 vots de PSC, ERC, Comuns i CUP. La consellera Sílvia Paneque va parlar explícitament de l’acord aconseguit pel Govern amb ERC, Comuns i CUP per desenvolupar qüestions com los lloguers de temporada i d’habitacions.
Tampoc això equival a una coalició CUP-PSC. És un acord sectorial, però documenta que pactar polítiques concretes amb lo govern socialista d’Illa no és considerat incompatible per principi amb l’estratègia actual de la CUP.
I arribem a 2026. La CUP i Comunistes han construït a Barcelona una candidatura conjunta encapçalada per Laure Vega. La candidatura se definix explícitament com ‘àmplia, independentista i anticapitalista’, vol incorporar encara més organitzacions i activistes i declara que vol disputar lo govern municipal al PSC. Entre les prioritats anunciades per Vega hi ha habitatge, serveis públics, treball, català, clima i combat contra l’extrema dreta.
Per tant, afirmar que esta candidatura ‘no és independentista’ seria contrari a la seua definició oficial.
La qüestió documentalment més interessant és una altra: quin pes real té la independència a l’hora de delimitar les aliances?
L’arxiu mostra que la resposta de la CUP no ha estat sempre la mateixa.
Lo 2014 podia coincidir amb Comunistes en una proposta explícita de República Catalana.
Lo 2019 podia entrar en tres governs pactats amb lo PSC i, a Sant Vicenç de Montalt, participar fins i tot en una estructura estable amb PSC, Cs i PP.
Lo 2025 podia acordar amb lo Govern Illa una política concreta d’habitatge.
I lo 2026 construïx amb Comunistes una candidatura que continua declarant-se independentista però que respon a una concepció molt ampla de la unitat popular. Hi ha una prova sòlida que la CUP no convertix sistemàticament la pertinença al bloc independentista en condició prèvia per pactar, governar o construir aliances.
Esta és la contradicció real amb lo discurs que reclama tornar a situar la independència al centre.
Si la independència ocupa efectivament lo centre de l’estratègia, cal explicar per què en determinats moments lo programa social, la governabilitat municipal o la construcció d’un front d’esquerres poden prevaldre sobre la unitat independentista.
Sant Vicenç de Montalt és lo precedent més difícil d’esquivar: CUP, PSC, PP i Ciutadans dins una mateixa arquitectura de governabilitat. L’acord d’ERC amb Illa seguit de l’aprofundiment de la coordinació ERC-Comunistes mostra la mateixa flexibilitat des d’un altre angle. I l’aliança actual de Laure Vega amb Comunistes trasllada esta tensió al centre mateix de l’estratègia municipal de la CUP a Barcelona.
Per això lo debat no és si la CUP ha deixat de ser independentista. Los documents diuen que no.
Lo debat és més precís: si la independència és només un objectiu programàtic o també ha de funcionar com un criteri efectiu per decidir les aliances polítiques.
L’hemeroteca demostra que, per a la CUP, no sempre han estat la mateixa cosa.