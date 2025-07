Calla. Calla o sorieja. No et mogues, somriu. Que es veigue la marca. Que la gent soriege, no perdes el punt provocatiu. Això pot sortir genial. D’una altra manera seria massa explícit. Descarat. Seria interessant que la gent en parlés a la feina o a la taula. La cuina té molts talents a casa nostra. O hi ha molts talents a la cuina de casa nostra. Mira, mira. És un busca-raons. És un busca-raons i un fanfarró. Això t’ho guiso com vulgues. Serà un minut, quatre preguntes. Com et dius? Si no t’han trucat és que tot està bé, no et preocupes. Tu no et preocupes, només has de somriure o posa-hi un rostre simpàtic. Sembla mentida, no m’ho hauria de creure. Està fatal. En serio.