Mira: s’ha perdut. Burundi, Kioto, Buenos Aires. Estava mort quan l’envejaven. Una altra volta ha estat pres, primer per la conciència, després per un tret al front del comissari. I s’ha perdut. Guaiteu-lo celebrar que aquesta volta s’ha embutxacat una morterada. La vista és cosa dels pobres. Burundi, Kioto. Va arribar ferit, però Jesús el va acollir. Recorria les geografies de la lluna. I ara s’ha perdut perquè pensa que reviscolar és una futilitat. Cosa de viure sense abraçades. T’acollirà amb els ulls, et somriurà amb les mans. Perdre l’interès i al cap d’uns dies perdre també la raó. Burundi, Lumbini. Les soques dels arbres mereixen més cures que la seua joia fugaç com una exhalació. Però seria terrible no saber escriure, pensa.
