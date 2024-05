Los anarquistes -los anarquistes de veres- tenen un cor que no se l’acaben. Molts d’ells, a més, no són tant babaus com per no creure que Déu existeix. N’hi ha de totes les varietats i en general són gent amb bons sentiments. Jo en conec una bona colla, de coneguts i d’anònims i dels que ja han traspassat. Los anarquistes són uns bons persons, com diu lo jovent d’avui en dia.

Per motius familiars que ara no venen al cas també puc dir-vos que els poumistes també van ser uns bons calaveres. En vida, en vaig conèixer una colla. Una colleta.

Avui, que al Congrés espanyol han aprovat no sé què d’una amnistia, m’han vingut al cap uns quants persons, algunes converses. Gent entranyable i bona.

I no sé per què avui, llegint les notícies, m’han vingut al cap. Me’ls estimaré i respectaré sempre.