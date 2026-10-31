Com a més espaiet

Solcades

Eduard Solà Agudo

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    Si la finestra obro corre la pluja i el seu temps i la temperatura. He estat ben bé tres hores escoltant l’aigua topetar al barranc. Quina alegria, este cel opac, blau en perspectiva. Al cel passen coses i a la terra encara més. Les aus ho saben. Ahir vaig vore dos estols de moixons a Ulldecona, a la foia. On habiten? No en veig, ací, arran del mar. Ara, este matinet, és una bona hora per anar a vore el mar i esperar que ma filla me’n conte un parell o tres d’esta setmana.

    Adéu setembre i adéu octubre. Això és cosa de témer. Esta manera de passar tan ràpida. Diràs que encara arrossego el mal oratge de l’estiu.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Les meues fotografies, Sol de batre el 31 d'octubre de 2026 per Eduard Solà

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