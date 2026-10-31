Com a més espaiet

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Si la finestra obro corre la pluja i el seu temps i la temperatura. He estat ben bé tres hores escoltant l’aigua topetar al barranc. Quina alegria, este cel opac, blau en perspectiva. Al cel passen coses i a la terra encara més. Les aus ho saben. Ahir vaig vore dos estols de moixons a Ulldecona, a la foia. On habiten? No en veig, ací, arran del mar. Ara, este matinet, és una bona hora per anar a vore el mar i esperar que ma filla me’n conte un parell o tres d’esta setmana.
Adéu setembre i adéu octubre. Això és cosa de témer. Esta manera de passar tan ràpida. Diràs que encara arrossego el mal oratge de l’estiu.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Les meues fotografies, Sol de batre el 31 d'octubre de 2026 per Eduard Solà