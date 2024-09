Baixa el barranc i segueix plovent e la dea del mare dorme rannicchiata in un angolo, vicino alla spiaggia. Mentrestant, les notícies de la ràdio recomanen que la gent no surte de casa si no és per extrema necessitat. I jo arrenco fulls d’una llibreta esgregueïda. Em sap greu fer-ho, perquè és una llibreta de la meua infància, amb algunes enganxines del conte El vestit nou del rei. Recordo molt bé el matí que vaig confeccionar aquest àlbum. Un matí lluminós en que mon cosí Ricard i jo romaníem sols a casa. Vivia el tio Antonio. Enguany he dut a la deixalleria aquella taula del menjador. Vaig intentar recuperar-la amb alguns productes contra els barrinadors, però aviat vaig perdre l’esperança. Ma la fede non si perde mai, vero? Hola, bellesa: m’agradaria creure que ets capaç d’eborrar l’engruna de tristesa que els teus ulls preciosos ensenyen. M’agradaria besar-te el rostre, les cames i la panxa. M’agradaria estimar-te més del que t’estimo. E a mezzogiorno di martedì per dirti che ti amerò per sempre.