Avui.catDeixa un comentari
Acabo de descobrir el nou format digital de l’AVUI, el diari que m’ha acompanyat quotidianament des de sempre. A casa guardem alguns exemplars que ens semblen significatius, com els d’algunes edicions de l’11 de setembre o del 23 d’abril, així com el darrer número del penúltim format i el primer d’aquest nou encapçalament. Fet a un diari, hom recorda articles que van ser llegits en un moment important, en circumstancies especials, i amb el pas dels anys, tot pensant-hi, ens adonem de la transcendència d’aquell moment del dia dedicat al plaer de redescobrir el món en silenci i a soles, de la ma de periodistes que ens són familiars. En fi, que em fa molt feliç poder gaudir-lo, ara, amb una qualitat interactiva molt engrescadora. Felicitats!
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà