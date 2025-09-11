Es verai, es vengut lo moment de daissar l’estiu enrè e de gaudir de l’auton. Qué nos a de dire l’auton? L’auton es la sason gentila, es la sason de la renaissença, es tot çò qu’aimam nosautres braves gents. L’innocéncia de l’amor e la ferocitat dels gèstes. Ua mar que non coneish cap de riba, mès que pòrte en sòn ventre es rebrembes e era estranhesa etèrna de çò qu un còp siguec. Una mar coma lo ventre d’una balena. Totes los infinits qu’encastran dins un atòm, aquel perimètre que demòra de descobrir o de percorrejar. Lo camin sens desviaments, la qualitat de tot qu’un jorn s’acaba e que comença a l’encòp sens que vos n’avisatz. Agachatz: la cova de la temperança; l’alba de tos principis, lo motor primordial qu’escampa tot. Sapètz trapar un centre dins la mesfisança, dins l’enveja e l’estupiditat dels mortals. L’auton es aquò : la grana que germinarà malgrat tot. La metamorfòsi de l’alma, una mena de reünion amb l’esperit que serà pas jamai sentida pels increduls. La jòia e lo silenci. La jòia de viure dins la libertat.
