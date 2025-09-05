Ausatz pas pensar

Uroses son los que sabon que l’intelligéncia artificiala nos portarà mai de coneissença e d’accès dirècte a ela. Dins qualques cases, benlèu, mas dins la màger part dels cases perpetuarà pas que l’estat d’imbecilitat dins lo mond. Es çò que pensi. Internet, s’es pas plan utilizat, es a dire, se promòu pas la coneissença scientifica e vertadièra, contunharà d’èsser çò qu’es ara: un gibberish de cent mila pitonismes, sensacionalismes, mentidas e pornografia, que pensi que deuriá èsser completament enebida. Çò que bolhís es aquò e satisfach enòrmament los que son al poder, cal pas dire. Çò que poiriá èsser l’Escòla d’Atenas o la Bibliotèca dels Classics, es plan lo contrari: un cesspool de personas sens papièrs. Aquò’s l’univèrs que i vivon los escrocs. L’idiotisme es servit amb l’intelligéncia artificiala.
