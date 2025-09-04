Aquò que sèm (I)

Avètz pas paur se vòstras pensadas ressonan amb vos. Avètz pas paur de vos meravilhar de tot çò que sabètz associar. Aprene a convertir la preocupacion en jòia. Cal pas dire que la compreneson es vòstra sòrt e saber legir entre las linhas nos a totjorn donat fòrça avantatge. Aquò’s nòstra anma amorosa, la vòstra e la miá, en silenci, en risent de tot çò que nos enròda. Avèm vencut: l’amor fonciona totjorn aital. Sorire e sabètz trobar lo bonur dins cada espaci que vos enròda. Serai pas totjorn aquí per charrar o far l’amor, mas d’un biais o d’un autre saurem nos acostumar a èsser l’un a costat de l’autre al luènh. E quand nos tornarem trobar tot serà coma tocar lo cèl amb los dets. Sabiatz que 99,9% de l’Univèrs es vuèg? Tot çò que nos enròda es vuèg. Quitament un atòm a mai de superfícia vuèja qu’elementala. Sèm totes un: sèm l’univèrs que s’experimenta coma èssers umans (Teilhard de Chardin). Dieu es un Èsser qu’existís, per el meteis e en el meteis, es eternal, es infinit, es pertot e creèt l’Univèrs. Segon la fisica quantica, lo dich ‘Vuèg Quantic’ existís per el meteis e en el meteis, es eternal, es infinit, es pertot e es çò que donèt luòc a l’Univèrs. Te demandaràs perqué te disi aquò ara, a tu qu’aimi tant. Preferissi que la descobrisses tu meteis, que t’apròches d’aquela beutat, que i penses en rapòrt amb çò qu’èrem, çò que sèm e çò que serem.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!