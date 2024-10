M’he desvetllat i he baixat a ca la Mati a beure unes canyes. Cervera de Maestrat és un poble per a viure. Ací s’hi ve a viure. Això ho saben bé els alemanys que han trobat ací el seu centre. Com jo. M’estic plantejant romandre-hi. Traslladar-m’hi. Està a propet de casa, de Les Cases i Ulldecona. I de Vinaròs.