Anticapitalisme a la catalana

Anticapitalisme a la catalanaDeixa un comentari
La política municipal de la CUP no és cap activitat secundària ni una suma de curiositats locals. És lo lloc on l’organització ha après a governar, negociar pressupostos, pactar amb partits que al Parlament tracta com a adversaris i assumir contradiccions que lo discurs nacional podia dissimular millor. I és, sobretot, lo terreny que ajuda a entendre les noves aspiracions de la CUP i lo seu acostament progressiu al PSC.
No hi ha, almenys obertament, una aliança nacional entre tots dos partits. Tampoc s’ha anunciat cap gir socialdemòcrata. Allò que sí que hi ha és una normalització de la relació: la CUP ja no tracta el PSC només com un dels pilars del règim del 78, la monarquia i l’autonomisme, sinó també com un interlocutor amb qui es poden negociar pressupostos, ordenances, governs municipals i polítiques socials. Dit ras i curt: allò que abans semblava una frontera ideològica ara s’ha convertit en una porta que es pot obrir si darrere hi ha habitatge, serveis públics, fiscalitat o una alcaldia.
Lo canvi sembla tàctic, però toca lo nervi de l’organització.
Quadrar els pressupostos.
Durant anys, la CUP va presentar lo municipalisme com una alternativa al funcionament habitual de les institucions: assemblees obertes, limitació de mandats, defensa dels serveis públics, ecologisme, feminisme, independència i ruptura. L’ajuntament no havia de ser una administració més ben gestionada, sinó una institució desbordada per la participació popular. S’havia d’entrar a l’edifici per obrir finestres, no per acostumar-se al despatx.
Però l’expansió electoral va canviar les coses. El 2015, la CUP i les candidatures vinculades van aconseguir 372 regidors i una implantació territorial sense precedents. Quatre anys després, la mateixa organització reconeixia que participava en 43 governs municipals i ocupava 19 alcaldies. La distribució dels pactes ja explicava una història més interessant que molts discursos: 23 acords amb ERC, sis amb los comuns, tres amb lo PSC i tres amb Junts. La direcció ho justificava apel·lant a l’autonomia de les assemblees locals.
L’autonomia municipal ha estat una fortalesa de la CUP. Li ha permès adaptar-se a cada poble, crear candidatures arrelades i respondre a conflictes concrets. Però també ha fet de cortina. Quan apareixia una contradicció, sempre es podia dir que aquell pacte responia a la realitat local, que l’assemblea era sobirana i que no se’n podien extraure conclusions nacionals. Aixina, allò que al Parlament hauria semblat una renúncia ideològica quedava convertit en responsabilitat municipal, correlació de forces o sentit comú.
A Sant Cugat, per exemple, la CUP va entrar el 2019 en un govern amb ERC i lo PSC per acabar amb més de trenta anys de poder convergent. L’acord tenia una justificació clara: desallotjar una estructura política molt consolidada i impulsar polítiques socials des del govern. La CUP no ho va presentar com un acostament al PSC, sinó com una operació per canviar lo municipi. I, mirat des de Sant Cugat, l’argument tenia lògica.
En altres ciutats, la relació ha estat menys solemne però igualment significativa. No cal entrar al govern ni fer-se una fotografia amb l’alcalde; n’hi ha prou negociant lo pressupost o facilitant una ordenança. A Olot, l’acord sobre les ordenances del 2025 va incorporar propostes cupaires sobre la tarifa progressiva de l’aigua i la desaparició de quotes mínimes de consum. A Tortosa, lo suport de la CUP va permetre aprovar lo pressupost municipal del 2025. Són acords delimitats, però demostren que pactar mesures amb governs encapçalats o integrats pel PSC ja no és cap exotisme municipal.
La pràctica, per tant, va per davant del relat. La CUP municipal ja ha pactat amb lo PSC, hi ha governat i hi ha negociat. La qüestió no és descobrir ara una relació secreta, sinó entendre què passa quan esta manera de fer deixa de ser una excepció local i comença a assemblar-se a una orientació política més general.
Aconseguir coses.
Seria injust reduir tota esta experiència a una traïció o a una simple afició pels càrrecs. La CUP ha demostrat que sap governar i ha obligat molts ajuntaments a parlar d’habitatge, remunicipalització, aigua pública, fiscalitat progressiva, participació ciutadana i emergència climàtica. En molts casos ha introduït qüestions que no haurien entrat amb la mateixa força a l’agenda municipal.
També ha ajudat a trencar majories conservadores i xarxes locals instal·lades durant dècades. I això, en pobles i ciutats on sempre manaven los mateixos, no és poca cosa. Des de fora és fàcil exigir una puresa impecable; des de dintre, quan tens l’oportunitat d’ampliar lo parc d’habitatge públic, impedir una privatització o fer pagar més a qui més té, la política ja no consisteix només a conservar les mans netes.
Lo municipalisme ha ensenyat a la CUP una veritat elemental: sense negociar no es transforma res, però negociar tampoc garanteix cap transformació. Entre una cosa i l’altra hi ha lo poder real, les competències limitades, los pressupostos condicionats, los tècnics municipals, les lleis estatals i aquella maquinària administrativa que avança a la velocitat d’una mula cansada quan es tracta de canviar res.
Sobreviure durant l’acumulació de forces.
Aquí apareix lo problema. La CUP ha aconseguit condicionar governs i fins i tot dirigir-los, però li ha costat convertir esta gestió en força política pròpia. Moltes vegades, los èxits es dissolen dins de la coalició, mentre que les renúncies, les contradiccions i les decepcions acaben enganxades a qui havia promès transformar-ho tot.
A Tarragona, la CUP va entrar el 2021 en un govern amb ERC i Junts a partir d’un acord programàtic de catorze punts. Dos anys després va perdre la representació municipal. A Reus va passar dels sis regidors del 2015 als dos del 2023. A Ripollet, després de vuit anys de govern de Decidim, la candidatura va perdre quatre dels deu regidors i l’alcaldia. A Barcelona, la CUP va quedar fora del consistori tant el 2019 com el 2023.
Girona mostra l’altra cara del mateix problema. El 2023, Guanyem, encapçalada per Lluc Salellas i vinculada a l’espai cupaire, va arribar a l’alcaldia amb Junts i ERC. Era una operació ambiciosa: governar una capital catalana sense haver guanyat les eleccions i articular una majoria independentista plural. Però el juliol del 2026 Junts va abandonar lo govern i va deixar Salellas amb onze regidors dels vint-i-set del ple.
La lliçó és aspra: governar demostra capacitat, però no assegura creixement. Entrar a les institucions pot servir per canviar polítiques, però també pot convertir una força impugnadora en una gestoria honesta dels mateixos límits que abans denunciava. I quan arriba l’hora de votar, l’elector no sempre sap quina part d’allò que ha funcionat correspon a la CUP; en canvi, recorda perfectament les renúncies.
Noves aspiracions. Les institucions.
Després del desgast del cicle independentista i de diverses reculades electorals, la CUP necessita deixar de ser percebuda com una força que diu que no, posa cara de funeral i després explica que la derrota formava part de l’estratègia. Necessita recuperar iniciativa, ampliar la base social i demostrar que serveix per obtenir resultats.
Els processos interns de reflexió i iniciatives com lo Procés de Garbí o ‘Ara parla el país’ expressen esta voluntat de tornar a escoltar, reconstruir vincles i disputar poder en benefici d’una majoria.
Aquesta aspiració obliga la CUP a passar de la política de la puresa a la política dels resultats. No n’hi ha prou denunciant, conservant una identitat pròpia o esperant que torne a obrir-se una finestra unilateral. Si vol ampliar-se, ha de demostrar utilitat en problemes immediats: lloguers, salaris, escola, sanitat, serveis públics, precarietat, transició ecològica i lluita contra l’extrema dreta.
I aquí, vulgue o no vulgue, es troba lo PSC assegut al mig del pas.
Lo PSC governa la Generalitat, domina bona part del poder municipal i ocupa la centralitat institucional que durant molts anys havia tingut Convergència. Qualsevol organització que vulga influir sobre les grans polítiques socials haurà de negociar amb los socialistes. La CUP municipal ja ha fet habitual allò que lo discurs nacional encara presenta com una anomalia.
Segons un càlcul difós pel mateix PSC sobre lo primer any de la legislatura d’Illa, socialistes, ERC, comuns i CUP van coincidir en un 61% de les votacions del Parlament. La dada és del PSC i, per tant, no ens ha arribat baixada del Sinaí amb dos taules de pedra; forma part de la seua estratègia comunicativa. Però serveix per veure quin terreny vol construir: una majoria ordenada per l’eix esquerra-dreta, amb lo conflicte entre independència i Estat espanyol relegat a un segon pla.
Per al PSC, la jugada és rodona. Es presenta com lo centre d’una esquerra catalana ampla, aïlla Junts, substitueix lo debat sobre la sobirania pel debat sobre la gestió i converteix les forces independentistes d’esquerres en possibles col·laboradores. No necessita que la CUP renuncie formalment a la independència; en té prou que vote amb ell prou vegades perquè la independència deixe d’ordenar la política catalana.
Per a la CUP, l’acostament respon a una necessitat diferent: recuperar incidència. Després d’anys mesurant una part de l’èxit per la capacitat de bloquejar pressupostos, investidures o acords, necessita ensenyar victòries concretes. Una regulació de l’habitatge, una inversió en sanitat o una mesura fiscal es poden explicar millor que una altra gran proclama de ruptura seguida de quatre anys d’impotència.
Un partit desigual.
Lo problema és que lo PSC i la CUP no arriben a esta relació en igualtat de condicions. Lo PSC governa, té una implantació territorial enorme, controla una part decisiva de la centralitat institucional i pot assumir algunes propostes de la CUP sense alterar lo seu projecte. La CUP, en canvi, ha de justificar cada acord davant d’una militància educada en la confrontació amb lo socialisme català.
Per això, l’acostament és profundament desigual. Lo PSC s’hi juga una votació; la CUP s’hi pot arribar a jugar la identitat.
Lo risc és acabar convertida en l’ala esquerra externa del sistema d’Illa: una força que pressiona, protesta, corregeix i legitima determinades polítiques, però que no modifica ni lo model econòmic ni lo marc autonòmic. Lo PSC pot agafar una part del llenguatge social de la CUP, suavitzar-lo, institucionalitzar-lo i presentar-ne los resultats com una mostra de la seua sensibilitat progressista. Mentrestant, l’autodeterminació, la ruptura democràtica i les transformacions més profundes van quedant fora de la taula.
Aquí apareix la contradicció principal entre allò que la CUP diu i allò que fa. No es pot descriure permanentment lo PSC com un sostenidor del règim, de la monarquia i de la dependència política de Catalunya i, al mateix temps, presentar cada acord amb ell com una innocent casualitat tècnica. O bé lo PSC ha deixat de representar allò que la CUP denunciava, o bé la CUP ha començat a acceptar una part d’allò que deia voler superar.
Una vegada es pot justificar. En un municipi concret, també. Quan los acords es repeteixen, quan apareixen als pressupostos, als governs municipals i a les votacions parlamentàries, deixen de ser excepcions i comencen a dibuixar una línia política.
Lo risc.
L’acostament al PSC no comporta només un canvi tàctic. Pot obrir una fractura entre dos projectes que cada vegada costen més de mantenir units. D’una banda, hi ha una CUP pragmàtica, municipalista i disposada a negociar amb lo poder socialista per aconseguir resultats concrets. De l’altra, hi ha una CUP independentista i de ruptura que considera lo PSC una peça central de l’ordre polític que cal combatre.
Durant anys, l’autonomia municipal ha permès tapar esta contradicció amb una frase còmoda: ‘cada municipi té la seua realitat’. Però si els acords arriben al Parlament i es converteixen en una orientació estable, ja no es podran presentar com una suma de casos locals. Llavors caldrà dir què vol ser la CUP i amb qui està disposada a construir una majoria.
La fractura també pot aparèixer entre la direcció, los càrrecs institucionals i una part de la militància. Los primers necessiten incidència, estabilitat i resultats que justifiquen la presència institucional. Una part de la base pot entendre que cada acostament al PSC allunya la CUP del mandat de l’1 d’Octubre, de la ruptura independentista i de l’anticapitalisme fundacional.
Lo perill no és només una escissió amb rodes de premsa, comunicats dramàtics i quatre sigles noves, que d’això la política catalana ja en va prou servida. Hi ha una ruptura més silenciosa i més perillosa: assemblees que es van buidant, militants que deixen de discutir perquè ja no hi confien, electors que es queden a casa i una organització que conserva lo nom però perd l’energia que li donava sentit.
La darrera frontera.
La qüestió decisiva ja no és si la CUP pactarà amb lo PSC. Ja ho ha fet i ho tornarà a fer quan considere que les contrapartides ho justifiquen. La pregunta és quin preu exigirà, quines línies roges mantindrà i quina explicació política donarà.
Els acords puntuals es poden defensar si incorporen compromisos públics, resultats mesurables, terminis, mecanismes de control i capacitat real de retirar lo suport. Allò que no es pot sostenir indefinidament és una doble llengua: una per als mítings, on lo PSC continua sent règim, i una altra per als despatxos, on acaba sent un soci raonable.
Si els acords no produeixen transformacions visibles, la CUP haurà legitimat lo PSC a canvi de ben poca cosa. Si en produeixen alguna, los socialistes tindran més recursos, altaveus i poder institucional per capitalitzar-la. La partida no està equilibrada: lo PSC pot permetre’s apropar-se a la CUP perquè no corre cap risc de deixar de ser lo PSC; la CUP no pot acostar-se indefinidament al PSC sense que la gent comence a preguntar-se què en queda, de la CUP.
Este és lo desenllaç que anuncia la seua política municipal. La CUP pot convertir lo pragmatisme local en una nova capacitat d’intervenció nacional, més útil, més ampla i menys testimonial. Però també pot trencar-se intentant ser alhora força de ruptura i crossa crítica del poder socialista.
Una organització pot sobreviure a una derrota electoral, a una escissió i a una llarga travessa institucional. Allò que difícilment sobreviu és la pèrdua de credibilitat. Perquè quan la teua gent deixa de creure que fas allò que dius, ja pots repetir los principis més fort, aixecar lo puny més amunt i omplir los documents de paraules grosses: lo problema no és que des de fora no t’hagen entès, sinó que des de dintre ja t’han entès massa bé.