Com los gats o com los gossos

Com los gats o com los gossosDeixa un comentari
Hi ha coses que marxen per sempre però no acaben de saber anar-se’n. Se queden per ahí, en algun puesto entre la memòria i lo cel, i a voltes el gat pensa en allò de Lou Reed, ‘Satellite’s gone up to the skies’, perquè deu ser això: coses que ja no són ací però encara mos fan voltes. Ho nota sobretot quan camina pels pobles a migdia, quan lo sol cau dret i les cases tanquen les finestres i només queda algun gos sense amo buscant una mica d’ombra arran d’una paret. Lo veu ajeure’s davant d’una porta i pensa que igual abans aquella porta s’obria per a ell. Ara no, però ell hi torna, com si la fusta conservés una mica de la mà que tocava lo pany i esperar fos una manera antiga de no deixar morir les coses. El gat també coneix absències així, i passa més a poc a poc quan lo veu. Ell aixeca lo cap. El gat també. Passa una Vespa, una persiana baixa i algú deixa un plat d’aigua a terra. No passa re. Llavors al gat li ve al cap ‘Heaven is a place where nothing ever happens’, dels Talking Heads, i pensa que igual lo cel s’assembla bastant a això: una plaça buida, una figuera, una cadira que ningú ha ocupat encara, un gos bevent aigua i lo soroll d’una cullera dins d’una casa. Re més. I de reüll ja entra Pau Riba, perquè les coses al cap no entren mai ordenades, i tot comença a sonar junt: lo gos, Lou Reed, aquella simfonia, la pols del carrer, los morts, les cases on ja no pot tornar, les veus que encara reconeixeria entre mil persones. Entén que ell fa igual que aquell animal: va d’ombra en ombra amb les seues coses perdudes darrere, sense saber ben bé si el segueixen o és ell qui les segueix. De tant en tant sent unes passes i gira lo cap; una olor lo torna vint anys enrere; una finestra encesa li fa pensar que algú l’espera i durant mig segon s’ho creu. Mig segon ja és molt. Los gossos ho saben. No són beneits: saben que algunes coses s’han acabat, però encara s’aixequen quan senten una veu i oloren una mà desconeguda, per si l’univers es distrau. El gat encara espera eixa distracció: un vespre qualsevol, una esquerda, un error menut de Déu. Que s’encenguen les cases, que algú torne a pronunciar los noms, que apareguen les veus, que torne aquell estiu i que ningú pregunte d’on venen ni quant se poden quedar. El gat s’asseuria a terra amb los gossos. No diria re. Damunt seu continuaria girant lo satèl·lit i al poble no passaria absolutament re. Només lo sol acabant-se damunt d’una paret, una mica d’ombra fent-se gran i, al final del carrer, unes passes. La vita scorre serena quando sai gioire di ciò che hai senza approfittare di nessuno. No faria falta girar-se. Sabria qui torna.