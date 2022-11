Anem forts

He d’admetre que sempre he estat un conservador, un carca, com se sol dir. Los que este món mos desagrada i tenim la sort de fer i desfer a la nostra manera, al marge de la barbàrie, no tenim un altra alternativa que esdevenir un merda, un carca de colló de mico, passant de l’opinió de la majoria i anant a missa a les bones i a les verdes, faça fred o faça calor.

Una altra cosa és ser un feixista: los fatxes, allò que dius fatxa de veres, son gent que està incorporada al sistema, al capitalisme que tant critiquen, a la bandera, els himnes i tota la cridòria, muscle, parafernàlia, panòplia i simbologia tronada.

En canvi, los conservadors som gent murri, vinclada a les tradicions dels Països (Catalans), a l’èpica de l’anar fent i anar arriscant quan convé. Que convé. No tenim més remei que avorrir-nos de ser com som, de tenir escrúpols i gustos de cullera i anar fent.