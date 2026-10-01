An almost perfect day

An almost perfect dayDeixa un comentari
Al migdia, ‘they dream of dealing on the dirty boulevard’, i el sol s’esbalça pels terrats com una moneda gafada. Hi ha carrers on somriure encara és ufana i d’altres on és només una manyocada contra l’esglai. Em preocupa pensar que estimar pugui assemblar-se tant a això, a traginar algú sota l’estèrnum com qui hi guarda una llumeneta de vetlla. La llibertat, en canvi, sempre m’ha semblat un mot massa ferreny per a una cosa tan fràgil. Cada barri conserva el seu migdia, la seua basarda i la seua manera de no estimbar-se. Quan m’allunyo, una mica de sutge encara em queda als punys de la camisa.
Sota la roba puja aquella ‘crazy feeling deep inside’, sense avisar, com si el carrer hagués trobat una escletxa i ara respirés per mi. Els fanals tenen pols, les finestres cavil·len i una cullera cau dins un got amb un dring massa exacte. ‘I can see it in your eyes’. De vegades no cal gaire més. La llibertat rosega el nus de la gola i l’amor deixa molles de llum allà on pot. Alguna cosa resta girant sota les costelles, sense cara ni nom, prou perquè una tarda encara no viscuda faci ombra sobre aquesta. Després miro avall i a la sola de les sabates ja hi ha pols de carretera.
Ara faig gairebé tres-cents quilòmetres. Viatjar ha perdut aquell misteri d’anys enrere, quan una benzinera podia semblar l’avantsala d’un país i equivocar-se de carretera encara tenia alguna cosa d’auguri. ‘I guess that I just don’t know’. La ciutat se m’acosta o sóc jo qui la va inventant darrere del parabrisa. Comença a ploure. L’aigua desfà les vores dels carrers abans que pugui reconèixer-los, barreja els reflexos amb records que no sé ben bé si són meus i estira els llums damunt l’asfalt fins que semblen venes. Per un moment tinc la sensació que no arribo enlloc, que només entro una mica més endins d’una cosa que ja venia amb mi.
Potser era això el que anava passant des del migdia. El carrer s’havia ficat al cos, el cos s’havia posat en camí i ara la ciutat apareixia a l’altra banda del vidre amb la mateixa pluja a sobre. Lou Reed ho redueix a aquella insolència de ‘Sweet Jane’, ‘anyone who ever had a heart’. La resta és hermenèutica de vorera, meteorologia íntima i una mica de pedanteria per no admetre que somriure, preocupar-se, estimar i arribar de vegades són el mateix verb pronunciat en llocs diferents. Fora plou sobre la ciutat. A dins també. I ja no sabria dir quin dels dos paisatges he recorregut.