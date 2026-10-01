An almost perfect day

An almost perfect dayDeixa un comentari
Fa gairebé tres-cents quilòmetres que és de nit i viatjar ja no té aquell misteri antic. ‘Just a perfect day’, diu la veu, i la pluja converteix los fars en petites aparicions mentre ‘some kinds of love’ pareix arribar d’un altre segle. Entro de nit a Les Corts, allà on vaig nàixer i vaig aprendre a estimar. On comença la ciutat? Només hi he arribat per deixar quatre coses al pis i continuar fins al nou jaciment. Catalunya, ferrocates. Encara és negra, la nit, i los carrers esguarden una claror antiga, esmortida i sobretot domèstica, que ix dels portals i dels badalls de les persianes blanques com una lluïssor retinguda. ‘I’ll be your mirror’, com si les façanes sabessen qui era jo abans que jo mateix ho sabés. A la Concòrdia, los arbres molls sostenen una foscor tendra i los anys s’han assegut als bancs de la plaça a mirar passar la gent. Una bicicleta travessa la pluja. Una finestra s’encén. Hi ha una remor menuda, una llambregada, alguna cosa de balba i de llunyana que encara em reconeix. ‘Sometimes I feel so happy’. Durant uns segons tinc una edat sense calendari. ‘Between thought and expression lies a lifetime’, perquè hi ha llocs que continuen vivint-mos quan ja no hi vivim. Deixo les coses, baixo altra vegada al carrer i torno al cotxe. La ciutat se desfà al vidre, lenta, com una borra d’aigua i memòria. ‘It’s just a dirty boulevard’. Arrenco. No he tornat. Només he passat per aquí. I, tanmateix, la Concòrdia queda darrere meu amb aquella claror antiga, una lluïssor tenaç que encara respira sota la pluja. ‘Sweet Jane’. ‘Anyone who ever had a heart’.