Allà, enllà de la finestra, per la xemeneia s’escola l’amor. Deu ser un fet freqüent confondre l’amor amb el desig, si bé sí que deu haver una part de desig en això que vulgarment anomenem amor. Segur que sí. Hi ha indrets on l’amor hi és a vessar, com els claustres de professors o els hospitals. Ho sé. I, evidentment, no són indrets on anar a cercar l’amor. L’amor és un misteri.