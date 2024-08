Als meandres del riu Madriu

En la boira i en la remor del riu Madriu, los meus sentits confonien la geografia de la vall amb les tarteres de la Maiana. Aleshores, en aquell crepuscle solitari, la fredor de la nit es perdia i el somni, una nit i una altra, era estrany i colpidor alhora. No se sentien les aus, ni l’udol del llop afamat, ni de nit, ni de dia. Jo convivia amb la Biblia i la feréstega olor de la molsa i la pinassa. Això era tot, migdies a banda. Els migdies eren la part intrigant de tot aquell recés perquè em recordaven que tot allò, a la fi, era necessari que esdevingués d’aquella manera precisa. Era la voluntat del Senyor, una manera de créixer en l’Esperit, allò que no pot esdevenir en qualsevol lloc, sinó allà on la pau i la solitud es troben.



Heus ací la joia retrobada: l’efímera existència de la consciència plena, de la redempció de l’ànima, per fi descoberta un migdia. L’amor ocult rere la claror que s’escola entre el brancatge: la tristesa, la joia, l’esperança de tornar a mare, a la meua terra, a les oliveres i a ma filla. A Déu Pare, al Senyor i a l’Esperit Sant, a la meua església preferida, aquella que esguarda les meues pregàries, los meus anhels, la meua tristesa completa i la meua joia confessada. A la solemne pregària al Senyor, un misteri per a un demà que encara espera pacient. Cosa de romandre, de no passar per alt, ni per damunt. Cosa de viure i contar-ho.