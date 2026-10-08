Algunes salvatges lucideses

Algunes salvatges lucidesesDeixa un comentari
Ha mort Joan Porta Sales, lo Gitano de Balaguer, i avui la tristesa té una manera estranya de caminar per casa. No fa soroll. No obri cap porta. Però mou les cadires de lloc i deixa la frescoreta que passa damunt de la taula i l’ordinador.
Joan Porta era un músic de lo lateral, d’aquells que no necessiten demanar permís a la bellesa perquè la bellesa ja els coneix de quan anava descalça. Hi ha veus que no canten per agradar, sinó perquè alguna cosa del món no acabe de morir-se. La seua era d’eixes. Una veu feta de camins secundaris i de camins que no han passat mai per una notaria.
No sé posar-hi una dimensió per context, però la seua mort m’ha dolgut.
Quan estic trist me sento menut i vulnerable, com una bestiola que hagués perdut lo nom enmig d’un bancal. En aquell bancal. Però també intueixo -i això no ho sé explicar del tot- que és justament aleshores quan soc més salvatge i més lúcid que mai. Com si la tristesa tragués la pell sobrera de les coses i deixés la sagnia a la vista. Com si la lucidesa no fos una llum, sinó una ferida que ha après a mirar sense observar.
Hi ha altres secrets que no diré. No perquè siguen extraordinaris, sinó perquè me’ls estimo més que la meua reputació a qualsevol lloc. Un home ha de tindre alguna cambra sense finestres, algun tros de terra que no figure als mapes, alguna paraula arreu que no haja estat domesticada per ningú.
Avui ha arribat lo fred amb lo Mestral. Primer va ploure, i després lo vent ha vingut a endur-se les últimes excuses de l’estiu. Lo Mestral té eixa manera antiga de fer neteja: entra pels carrers com un notari embogit i certifica que les coses passen, que tot s’acaba, que fins i tot les pedres tenen una edat secreta.
Després de la pluja, la terra deixa una claror diferent, de quars.
També han arribat les votacions, que són una altra forma de meteorologia, però sense la innocència dels núvols. Tornen les consignes, les cares, los crits, les petites cerimònies de la certesa. I jo, que quan estic trist sóc més salvatge que el juliol, comprenc que hi ha una salvatgia de la qual convé allunyar-se. No tota la feresa és llibertat. Hi ha feres que només saben repetir allò que els han ensenyat a recordar perquè era matèria segura d’examen.
Per això cal guillar de X. Ara.
No com qui fuig d’una batalla, sinó com qui abandona una habitació on fa massa temps que no s’obri cap finestra. Quan tinga una estona eliminaré lo compte. No serà cap acte heroic. Les coses importants gairebé mai no ho són. Serà com traure una pedra de la sabata, com tancar una aixeta que degota, com deixar de discutir amb un espill que no mos reconeix.
Penso en Joan Porta, lo Gitano de Balaguer, i en tota aquella veu que cantava sobre els marges a uns entesos de la vida que anaven acudint a l’espectacle, després de sopar. Potser los marges són l’únic lloc des d’on encara es pot veure lo centre sense haver de mentir. Potser la tristesa és una forma secreta de coneixement. Potser la mort no s’emporta les veus, sinó que les escampa entre les coses més humils: un got damunt la taula, una persiana que tremola, un gos que lladra a una ombra, la pols blanca d’un camí.
Natros -jo- continuem aquí, fent vore que sabem què vol dir continuar.
Lo temps passa, diguen lo vulguen en estos dies. I hi ha dies, com avui, que passa tan a prop que se li sent la respiració.
Més llum. Més claror, vull dir.