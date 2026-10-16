Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • Alexandra Fefopoulou

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    Alexandra Fefopoulou és una escriptora i viatgera grega formada en Antropologia Social i Història. El 2014, mentre feia treball de camp per al doctorat a la República Democràtica del Congo, va conèixer Stergios Gogos, amb qui va començar a viatjar en una Vespa PX200 anomenada Kitsos. Junts van impulsar el projecte Worldvespa, a través del qual comparteixen relats, fotografies i vídeos de les seves aventures. És coautora de Rice & Dirt: Across Africa on a Vespa, un llibre sobre la travessia africana que combina les dificultats del camí amb les trobades i els aprenentatges del viatge. La seva escriptura reflecteix l’interès per les persones, la diversitat cultural i la vida quotidiana als llocs que visita.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, Les meues fotografies el 16 d'octubre de 2026 per Eduard Solà

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