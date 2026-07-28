No és gaire cert allò que es diu que els xiquets que mos hem criat a la ciutat no hem jugat al carrer. No mos hem criat entre bancals i places del tot netes i segures, ni hem sentit l’escalf del silenci com convindria i tantes altres històries que s’expliquen i són ben certes, però cal dir que també hem crescut al carrer a mida que els barris es degradaven i les sociabilitats que oferien els comerços familiars i els carrers pensats per a les Vespes s’esfumaven per sempre i adéu-siau-i-bona-nit-i-tapa’t. Vull dir que tenim una perspectiva força diferent de la infància, és clar, però no menys enriquidora, ni pitjor a la força. Jo hagués preferit créixer als pobles dels meus pares perquè mai m’he adaptat bé als entorns sorollosos i caòtics, absurds, però ara que ja he traspassat l’equador me n’adono que la ciutat també és, en si mateixa, un espai d’aprenentatge potent. Jo no hi vull viure, però a voltes m’agrada recuperar alguns àmbits sentimentals com la llibertat que t’ofereix un anonimat que mai he deixat de cercar. A voltes he imaginat que és com endinsar-se en un formiguer, la qual cosa sempre m’ha permès fer volar la imaginació i plantejar-me preguntes de respostes absurdes com una vida viscuda sense misteris.
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