Aguaita. La vella psicòpata ho ha fet sempre. Ella és capaç de convertir la serp en un corderet a punt de ser mort a la sala de l’escorxador. Ella sempre s’anticipa a la dolenteria. No té por de Déu: es pensa que ella és el Déu que un dia enganyarà. Reina de la nit, ignorant, imitadora. Ella et durà la fruita seca com a penyora per a que la llencis al teu pas.