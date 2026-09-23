Les bandes

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Hi ha gent que no pensa perquè gestiona frases de segona mà. Les arreplega i les endreça com pot i, com que parla fort i amb arrogància, pensa que ha tingut una gran i original idea. I si la realitat no hi encaixa, pitjor per a la realitat.
L’ignorant no fabrica arguments perquè fabrica culpables. I el sistema l’estima perquè no pregunta, no incomoda i sap convertir una ordre en una convicció personal. Pilota quan cal. El soldat perfecte. Qui el mira per damunt li dóna una cadira, un segell o quatre persones que callen, i ell ja es pensa que li han confiat la gestió de mig món.
A les dues a casa i a les tres tothom dinat.
Però és clar que fan cagar perquè són víctimes, sí: los van prendre el dubte i els van regalar una certesa de plàstic. Los van ensenyar que rectificar humilia vulgues o no, que pensar massa perjudica sempre i complica les coses i que dir ‘no ho sé’ és més greu que mentir, que és el que fan per norma, amb ells i amb els que tracten.
Però ser víctima no converteix ningú en innocent. Pascal ho va clavar: ‘L’home no és ni àngel ni bèstia; la desgràcia vol que qui vol fer l’àngel faça la bèstia’ (Pensaments). I aquests, de tant voler fer d’àngels custodis de la moral, acaben bordant davant de qualsevol veritat que no porte el seu uniforme.
La mediocritat funciona en colla. Un inventa, tres repeteixen, cinc callen i, tot seguit, la veritat ja ha de presentar papers. Wilde deia que ‘la veritat rarament és pura i mai no és simple’ (The Importance of Being Earnest). La mentida, en canvi, arriba puntual, ben pentinada i amb una víctima preparada. Després apareix la hipocresia, que és la seua roba de diumenge: ‘La hipocresia és l’homenatge que el vici ret a la virtut’ (Màximes), va escriure La Rochefoucauld. Alguns reten tants homenatges que sembla que visquen en una recepció oficial.
Ara bé, no els feu més grans del que són. Montaigne recordava que ‘al tron més alt del món encara seiem damunt del nostre cul’ (Assaigs, III, 13). Darrere de tanta solemnitat hi sol haver una persona espantada de ser descoberta. Quan té por, menteix; quan la mentida falla, moralitza; quan la moralina s’esquerda, crida. Aquesta és tota la seua metafísica.
Mentrestant, los intel·ligents dubten, relacionen, fan associacions, revisen, veuen allò que no lliga i pregunten si s’han equivocat. Molt heavy, tu. Per això el sistema sovint los castiga i els puteja: confon el matís amb feblesa i la sensibilitat amb falta de caràcter. I si el poder dubta, dubta en favor de la canallesca.
Però el futur és seu, dels intel•ligents, dels valents, perquè la realitat pot arribar tard, però sempre acaba passant per allà. Los mediocres administren el present; los intel·ligents obren les finestres per on entrarà allò que encara no té nom.
I jo també crec que Jesús és de la banda dels bons i els maldestrament plagiats. No del costat dels guardians de les aparences, sinó dels humiliats, dels perseguits i dels qui encara estimen la veritat quan dir-la costa cara: ‘Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies’ (Evangeli segons Mateu 5,11). I encara més clar: ‘Coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures’ (Evangeli segons Joan 8,32).
Així que no carregueu la vergonya que vos han penjat a l’esquena per amagar la seua petitesa. Torneu-la al remitent. Redreceu el cos, feu una rialla i continueu. ‘Tots som a la claveguera, però alguns mirem els estels’ (El ventall de Lady Windermere). Los altres també els veuen, però els voldrien denunciar per haver-se posat massa amunt.
La dignitat no sempre guanya la discussió. Gairebé mai. Tampoc és el seu deure haver de guanyar. De vegades fa una cosa molt més elegant: abandona la sala. I la mentida es queda parlant tota sola, condemnada al seu càstig més exacte: haver de suportar-se sense nosaltres.