Acte d’agraïment

M’amarga pensar que no sóc un cristià com voldria. Perquè sento por. Perquè en l’experiència de la bellesa un dia m’hi vaig deixar la pell, però estava molt sol. Estimo la solitut. M’és vital per dilatar la meua admiració per Déu. Però també defalleixo i m’avergonyeixo de coses que m’agradaria deixar enrere. Aquest egoïsme que em situa per davant de Déu. Alegria que vol sortir de la seua unitat i esdevenir l’amor encarnat en un paisatge desolador, violent. Quina resposta em caldria? Gràcies, Trinitat. Flama. Llumeta. Mare de Déu, alegria. Consciència? No sé res. He perdut les ganes d’aturar-me, mai tant. No he perdut el desig de pensar la immensitat d’allò que, si aixeco la mirada, no entenc. Què haig de fer? Què puc fer? No, no. L’error és pretendre observar més enllà de la bellesa de la Trinitat. Aquest Déu és diferent perquè és proper: és Jesús. Déu vertader, home vertader. Arrel, tronc, tija, empelt, flor, fruit.
Ara vull el silenci. He passat por. Us adoro, us demano perdó pels meus pecats.
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