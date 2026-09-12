Acròbates de confiança

Acròbates de confiançaDeixa un comentari
Que Espanya plana plenament sobre els interessos de Catalunya -de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar, s’entén- és una cosa que no sorprèn ni el més ingenu. Deixeu-me, per tant, i amb perdó per les dosis d’insolència, felicitar Esquerra per les seves acrobàcies, vull dir, pels seus gestos de coherència. A veure, la impertinent pregunta és la de sempre: si els d’Esquerra realment aspiren a construir un estat propi i d’esquerres, què carat fa en Carod de vicepresident d’un president del PSOE-PSC? De ben segur, penso, que aquesta mateixa pregunta se la plantegen molts militants de base d’Esquerra. Si no fos així, aquestes acrobàtiques manifestacions de l’històric partit republicà no tindrien massa sentit.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà