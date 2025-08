Abandonaré la platja i tornaré a la pastura. A partir d’ara giraré el ramat cap als Secans d’Ulldecona i abandonaré per un temps els còdols del Marjal. Els còdols que he llençat a la mar i els còdols que no he llençat a la mar per no perdre l’esperança. Així, les vesprades de tots los divendres esdevindran efímers oasis d’aigua salada. Records.