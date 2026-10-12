A vore què fan i què passa

A vore què fan i què passaDeixa un comentari
Llegint este article de VilaWeb, la proposta de Rufián d’un front ampli d’esquerres s’entén millor: si PP i Vox arriben a la majoria absoluta, los partits catalans poden conservar diputats però perdre la capacitat de condicionar una investidura. Tindre la clau servix de ben poc si t’han canviat lo pany.
La resta de forces tampoc ho té fàcil. Lo PSC d’Illa demana barrar lo pas a PP i Vox, mentre alguns dels seus acords de govern depenen de Madrid. Junts, amb Nogueras i l’acostament al PNC, vol refer lo seu espai i descarta facilitar un govern PP–Vox; però, si estos sumen sols, no necessitaran demanar-li permís. Los Comuns busquen rellançar l’esquerra amb Colau, encara amb l’encaix de Podem pendent. La CUP debat si es presenta, i Aliança Catalana ja ha dit que no ho farà. Lo PP aspira a governar Espanya i Vox, a posar-li condicions, amb una recepta contrària a més autogovern.
En este escenari, lo front ampli pot ser una oportunitat real: evitar que los vots d’esquerres es dispersen, conservar representació i impedir que la dreta governe sense contrapesos. La invitació de Colau a Rufián apunta en esta direcció. Però l’exemple d’ERC mostra també la dificultat de l’operació: Junqueras vol que Rufián repetisca com a candidat, mentre la direcció recela de diluir lo partit i lo projecte independentista. Les renúncies de Vallugera i Salvador evidencien que la unitat no es pot construir només amb una suma electoral. Caldria acordar abans què es defensa i fins on arriben les renúncies de cada força.
Per això, lo front ampli té dos riscos oposats. Si los partits es presenten separats, poden fragmentar-se fins a tornar-se irrellevants i deixar la governabilitat en mans de PP i Vox. Si s’ajunten sense un programa clar, poden guanyar escons però perdre credibilitat, identitat i capacitat de defensar Catalunya. Una coalició no multiplica los vots per art de màgia: només serà útil si transforma la suma de sigles en una força política reconeixible, amb compromisos concrets contra la dreta i garanties explícites per a l’autogovern.
Això vol dir que un front ampli no pot limitar-se a repartir candidatures ni a demanar el vot útil. Perquè siga realment útil, ha de complir tres condicions: evitar la dispersió electoral, oferir un programa compartit i assegurar que la defensa de l’autogovern no quede subordinada a la disciplina d’un bloc estatal. Sense estes garanties, la coalició podria sumar escons però restar força política; amb elles, podria convertir la pluralitat de l’esquerra en una capacitat efectiva de condicionar Madrid.
Rufián, per tant, no només ha d’explicar amb qui vol anar, sinó per a què i amb quins límits. L’oportunitat és conservar la capacitat de condicionar Madrid; lo risc, convertir l’esquerra catalana en una aliança electoral sense brúixola. La conclusió és clara: només un front ampli amb objectius, compromisos i garanties explícites podrà ser una eina contra la dreta; qualsevol altra fórmula serà una suma de sigles exposada a la desconfiança i a la irrellevància. Perquè lo mestral pot fer ballar totes les banderes, però només uns acords clars poden evitar que la clau torne a quedar sense pany.