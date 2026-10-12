A vore què fan i què passa (II)Deixa un comentari
Este acord força acordat ja entre ERC i Podem té més molla del que pareix, que una cosa és voler sumar vots i una altra de més lateral al principi i més caldoseta la vesprà del recompte de vots és saber què acabes guanyant i què perds pel camí.
A Catalunya, ERC té un problema important. Esta entrada podria acabar aquí, però no. El 2019 va traure 13 diputats i el 2023 es va quedar en 7. Pel camí va perdre prop de 412.000 vots. Ara, amb Podem, busca atraure gent d’esquerres que no té per què ser independentista.
I ací està la qüestió. ERC pot acabar traient més diputats, sí, però a canvi de què? Si per guanyar vots ha d’abandonar el seu particular as de la independència, potser farà més bon paper a Madrid, però no avançarà ni un pam cap a la independència de Catalunya. Al contrari, amb tot el que representa en el futur (sic). I, mentrestant, Junts i la CUP tindran més espai per a presentar-se com els qui mantenen la qüestió nacional al centre.
A Espanya, la cosa tampoc la tenen per a galdoses festes. Les enquestes situen PP i Vox al voltant del 51% dels vots, mentre que Sumar i Podem, anant cadascú pel seu compte, sumen aproximadament un 7,6%.
I resulta que algunes simulacions calculen que, si estes esquerres anaren juntes, podrien aconseguir uns sis diputats més. No és poca cosa quan la majoria absoluta està en 176 escons.
Per tant, si l’acord amb ERC complica encara més la unitat de l’esquerra espanyola, el benefici indirecte podria acabar sent per al PP i Vox. Això no vol dir que haja de passar necessàriament, però el risc està damunt la taula.
I al remat, què tenim? Doncs una paradoxa ben curiosa: a Catalunya, ERC podria guanyar vots i perdre força com a referent independentista. I a Espanya, Podem podria guanyar protagonisme polític mentre l’esquerra perd diputats per anar dividida.
Encara està per vore com es concretarà tot plegat, però hi ha una pregunta que no és gens menor: de què servix sumar diputats si, pel camí, acabes fent més difícil allò que deies que volies aconseguir?
Perquè una cosa és fer números per a guanyar unes eleccions i una altra és tindre clar per a què vols guanyar-les. Les aritmètiques no convencen. Que mos ho conte millor el Rufián?
I encara podríem preguntar-nos més coses. Què vol ERC, recuperar votants o recuperar una iniciativa independentista? Podem vol reforçar l’esquerra espanyola o assegurar-se un lloc en el pròxim Congrés? Si guanyen diputats però la independència queda més lluny, qui haurà guanyat de veritat? I si, mentrestant, PP i Vox acaben governant Espanya, de què haurà servit tota esta jugada?
I la més important de totes: qui està al servici de qui, els pactes al servici dels projectes polítics o els projectes polítics al servici dels pactes?