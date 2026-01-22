Què és allò que deixo enrere? Quan l’avió que m’ha de du a Girona comence l’aterratge potser sentiré aquella plenitud que de tant en tant recorre el meu cos. La sensació que tot està bé perquè tinc el domini del meu present. És tant urgent sentir-me desarrelat! En pau. Aquesta és la justícia que guareix de tot mal. Comprendre, però deixar anar-ho tot en cada racó de cada carrer. És una sort viure amorosament i encara que faci de mal dir, és una sort compadir-se de les actituds nefastes dels altres. De les seues febleses, del seu desinterès pel coratge. Allò que deixo enrere és amor. Un amor dolç i conscient, tranquil, insubornable.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!