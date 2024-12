A punt i fort

I

Dalt de la carena la llum reviscola tot i saber que ve a morir la primera veu que del Cel estant mos ha anunciat al migdia que hi ha una altra vida possible per viure. He escrit amb sang sobre la roca que això que vas pregar-me s’ha fet realitat. Mira! Guaita! Escolta la veu de la teua consciència i reconcilia’t amb el teu passat, però no oblides mai que l’enemic no té pas la mateixa qualitat humana que tu.

És possible que mai mos tornem a voce ací, a la carena, però ara recordo les voltes que a soles he muntat ací per alliberar-me, per sentir que a l’hora de tractar amb tigres que munten infames, jo sempre estic a punt i en forma.

II

Encomana la llibertat i la fredor dels hiverns i governaràs lluites de pau i regiments d’homes que ara dormen pels carrers bruts i insolents de les ciutats. I els xiquets que passen fam? I passen set, gana i fred i molta pena. Aquesta és la victòria que et mereixes: ser portadora d’un nou cant que faça reconciliar els pobres amb els pobres i els rics amb els rics i de seguit mudar de pell i esvaïr-te amb la nit.

III

Quina vida mos espera a baix de la carena? La llum reviscola després d’encendre els nostres cors. La carn put a socarrim. Tenim la cara cremada pel vent i la calitja de la pols d’altres móns. Idò, fa segles que les nostres cases es van trobar i de la mica de ramat i la terra que ocuparen n’han fet un petit troç per a seguir combatent la brutícia d’un món que no coneix com engreixar un vedell, com criar una cabra que la mare rebutja o com tornar fèrtil una terra curulla de pedra.

La ignorància és total i els noticiaris es recolzen sobre un mar de propostes aparentment novedoses i portadores de bondats. Les aparences, allò vulgar. Este món està venut, però tu i jo coneixem els secrets que mos fa feliços. Com hi ha Déu i aquesta societat és tant cega que no el sap reconèixer, que el nega, que l’insulta, però celebra grans àpats per ser Ell qui És. Això és així. Anomeneu-la com vulgueu.