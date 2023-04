Carta al meu amic Zigor

Quin gust té este odi que encara et fereix i et fa plorar? Quina nit t’espera després de tantes derrotes seguides? T’estimo, Escolta’m. Ara he arribat a ca teua per recordar-te que sempre t’estimaré, però no alces lo vol, encara. Demà serà pitjor i lo futur esdevindrà més incert que el d’avui i el d’ahir. Accepta’t.

És cert que algunes persones t’han maltractat, però tu no ets com elles. Recorda que la teua intel•ligència val més que totes les culpes alienes. I és cert allò que dius: no esperes res de bo d’allà fora, ara. Allò que ha de venir ha de néixer de tu. Jo sé que tens el coratge suficient per encarar tantes vides com Déu et pose a les teues mans i a natros no mos ha estat permès acabar voluntàriament amb les nostres vides. Jo ho saps: la vida és un regal e Déu i és sagrada.

Quan junts caminem per les marrades que un dia et faré descobrir oblidaràs esta pena convertida en ràbia contra tu mateix i els que et volen de veres. Et prometo que riurem de la nostra desventura i plorarem desvergonyits i ingenus l’un davant de l’altre. Mos enriurem del poder i dels hipòcrites, talment com mos agrada, i no mos sentirem pas malament per fer-ho.

Algun dia entendràs perquè he assumit algunes decisions equivocades. Qualsevol dia entendràs perquè no vaig arribar mai a temps, però això tant se val, ara. La ràbia no val una merda. La tristesa no val una merda. La ràbia i la tristesa són l’exhaltació de l’orgull ferit, però tu no vals més que esta ignomínia.

Foragita la ràbia, foragita la ràbia tant aviat com pugues, perquè en ella no hi trobaràs cap veritat.

Quina culpa encara no has escopit? Cap.

Venç la por a la llibertat i acull amb tot el cos i tota l’ànima la mà d’un matí assolellat i insolent.

La vida absurda estarà sempre a temps d’assetjar-nos a matadegolla.

Tampoc lo món absurd aturar-te lo dia que plorem l’un davant de l’altre.

Mentrestant, ja ho saps: tenim la taula parada per a menjar merda un ratet més, però confia en mi. Això acabarà bé. T’ho juro per la meua vida.