Ho presenties des de l’instant en que va preguntar-te l’edat. ‘Trenta-dos’, vas dir-li amb un prim fil de veu. No era l’indret, tampoc el temps, la cua d’un cinema. Havia pregunta forçada per la seua part i vas pensar, mentres ella enrogia i tu senties una inesperada pulsió lèsbica al pit, que la seua voluntat era més pròpia dels sopars de duro de la televisió i la ràdio que d’allò que tu hauries preferit que de seguit passés: Que et prengués pel bescoll amb les dues mans i alliberés la salivera pel teu coll i la teua boca, com a les pel•lícules que consumeixes per masturbar-te.

‘Vint-i-tres’, va contestar-te sense desviar la mirada del teu escot. Però tampoc era l’indret per deixar-se anar. Potser a les fosques, potser al cap d’uns minuts. La voluntat era mútua i havia anat arrelant des de que vau contactar per primera vegada en aquella famosa aplicació per follar.