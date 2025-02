A Cervera del Maestrat, un’altra volta

Avui ma filla Aran està súper il·lusionada: comença el Carnaval de Vinaròs, amb la gala de les reines. I jo m’engreixo i m’engreixo i rebento de vore a la meua vida ben contenta.

Després de dinar he tornat a Cervera. Asplaiet, que plovia i la Vespa és molta cabrona amb les curves. En arribar he aparcat la Vespa, he cagat, m’he dutxat, he preparat un te roig i ara em preparo per anar a saludar a la Mati i a fer una Free Damm. Si no fumés diria que sóc una persona perfecta.

Avui faré nit a Cervera i demà baixaré a Vinaròs, passant per Benicarló, que com a poble no em desagrada i no sé per què. Estic content per la finqueta que he comprat i perquè d’ací una setmaneta ja començarem a excavar i això és lo que més m’agrada. M’agrà.

I en tornar, una mica de recés, a pregar un ratet, que també m’encanta.