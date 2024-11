A ca la Mati, que és lo bar de Cervera del Maestrat, s’hi viu molt bé. Ací hi ha de tot per a poder viure de luxe. És lo bar de la gent del poble i aviat se fa menut, perquè és un bar menut. M’he acostumat a menjar el variat de carn que la na Marina cuina de manera exquisida. Un variat d’allò més complet. I barat. Ja ho he dit: al bar de la Mati es viu de categoria. Tinc la sort d’haver trobat una casa a poc més de vint metres de ca la Mati i això, ara que plou, és cosa d’agraïr. La primera fase d’excavació al castell anava i venia amb cotxe cada dia des de Les Cases o Ulldecona, però esta volta he decidit quedar-me a viure a Cervera mentres dure esta nova fase o campanya.

Veniu a ca la Mati, esmorzeu un variat o lo que vulgueu. Sereu molt feliços. Creieu-me: mai gosaria donar-vos un mal consell.