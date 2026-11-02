Arquèstrat de Gela citat per Ateneu de Nàucratis

Arquèstrat de Gela citat per Ateneu de NàucratisDeixa un comentari
Arquèstrat de Gela fou un poeta grec de Sicília del segle IV abans de Crist que va convertir el bon menjar en literatura. En el poema Hedypatheia descrivia productes i especialitats de la Mediterrània i aconsellava on trobar els millors peixos. Ho escrivia en hexàmetres, el mateix tipus de vers de les epopeies homèriques, però amb altres protagonistes al plat. Ateneu de Nàucratis, escriptor grec originari d’Egipte, va viure molts segles després, entre els segles II i III de la nostra era. La seua obra El banquet dels savis recrea converses sobre aliments, literatura, música i costums al voltant d’una taula. La curiositat és que aquell banquet literari conserva nombrosos fragments d’obres que s’han perdut. Entre estos, els versos d’Arquèstrat: bona part del que en sabem ens ha arribat gràcies a les citacions d’Ateneu.